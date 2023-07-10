Турция берет Черное море. Как возвращение "азовцев" скажется на глобальной политике

Возвращение "азовцев" стало ударом по репутации Путина, но одновременно и большой удачей Эрдогана. Аналитик Алексей Кущ рассуждает о том, как может измениться политическая ситуация на Черном море после этих событий

В российских тг-каналах курсирует версия, что Турция согласилась на возврат азовцев в Украину накануне отказа РФ от зерновой сделки.

На самом деле у России нет реальных механизмов заблокировать зерновой коридор, находящийся под защитой турецкого военного флота.

Думаю, не случайно правительство Украины заявило о выделении 20 млрд грн для гарантий безопасности перевозчиков зерна.

То есть алгоритм может быть примерно такой.

Турция может взять протекторат над зерновым коридором Фото: Соцсети

Россия выходит из зерновой сделки якобы в ответ на возврат азовцев.

Такая новость хорошо подается для внутренней российской пропаганды.

А Турция объявляет о протекторате над зерновым коридором на два года.

Риски судов страхуются за счет украинского бюджета.

Такой прибыльный бизнес никто не будет останавливать.

В исторической перспективе, происходит практически аннулирование Куйчук-Кайнарджийского мирного соглашения 18 века между двумя империями, турецкой и российской.

Нынешнему турецкому президенту удалось то, что не смог сделать даже Ататюрк, — восстановить тотальное доминирование Турции в Черном море.

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