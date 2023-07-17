Бить по России. Как выполнить обещание Залужного об ударах по вражеской территории

Генерал Залужный заявил, что Украина будет использовать собственное оружие, чтобы бить по военным объектам на территории России. Теперь, отмечает аналитик Александр Мусиенко , Украина обязана наладить производство своего вооружения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет использовать собственное оружие, чтобы бить по военным объектам на территории России.

Для осуществления ударов по территории страны-агрессора украинская оборонная промышленность должна развивать 3 приоритета в вооружении:

ракетная программа — она должна быть приоритетной для Украины с точки зрения возможностей и потенциала нанесения ударов по территории России;

ударные беспилотники и дроны;

средства радиоэлектронной борьбы, которые смогут подавлять сигнал вражеских средств радиоэлектронной разведки и дронов с целью применения в полной мере украинских дронов.

Украинских дронов должно быть больше Фото: Соцсети

Перед нами стоит задача — наносить удары по территории противника на глубину от 200 до 400 километров — на оккупированных территориях, и от 500 до 1000 километров — по территории России.

Поэтому должны в первую очередь производить ракеты и дроны. Ведь враг будет понимать, что мы имеем это оружие и будет понимать, что мы сможем отвечать на его определенные агрессивные действия.

Мы постоянно говорим о том, что для борьбы с ракетными обстрелами россиян, нам нужно увеличивать количество средств ПВО. А если подойти к этому с противоположной стороны и начать уничтожать объекты военного производства на территории России? В таком случае будем уменьшать ее потенциал. А для этого нам нужно иметь соответствующие возможности.

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