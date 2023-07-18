Фейк о российских дронах. Что не так в ролике кремлевских пропагандистов о "Ланцетах"

Пропагандистский ролик на российском телевидении показал производство огромного количества дронов. Но если присмотреться, говорит военный обозреватель Александр Коваленко, все там шито белыми нитками

На пропагандистском телеканале "Россия-1" вышел репортаж, посвященный производству барражирующих боеприпасов "Ланцет". И снят был этот репортаж в лучших традициях иранской пропаганды, а именно — с очевидной попыткой выдать желаемые масштабы производства за реальные.

Но обо всем по порядку.

Во-первых, основная часть программы, на которой фигурировал состав с "Ланцетами", снимался в том самом помещении, которое эпичностью партий, исчисляемых тысячами, не впечатляло. Например, на стендах в основном кадре суммарно находилось 39 "Ланцетов" разного типа и неизвестной степени готовности.

Во-вторых, в репортаже отмечают, что главе компании приходится перемещаться по производственным цехам на сигвее, настолько большое производство. Но в целом, в репортаже, большинство производственных цехов — это офисные помещения, а помещение с "Ланцетами" одно и то же.

В-третьих, благодаря этому репортажу стало понятно, что производственных цехов на предприятии всего два и ведется сборка "Ланцетов" ручным трудом. То есть, абсолютно никакой автоматизации процессов — ручной труд и крепостные. И каковы реальные темпы и масштабы такого производства?

В-четвертых, мне бросилось в глаза, что в помещение, где складировались, якобы, готовые "Ланцеты" и которое постоянно фигурировало в репортаже, словно других у них нет, колонны были с зеркалами. Это абсолютно недопустимо на предприятиях, ведь создает зрительную иллюзию, что может привести к травматизму.

Но, для российского пропагандистского сюжета явно был нужен масштаб, а поскольку они имеют лишь одно складское помещение, которое с большой натяжкой захватит и поразит человека с наметанным глазом, то и были нацеплены зеркала для придания "масштаба".

'Ланцетов' пока не так много, как хотелось бы россиянам Фото: Скриншот

Собственно, иранские методы, преувеличение и приукрашивание масштабов в российской реализации.

"Ланцет" действительно стал бичом зоны боевых действий. Это проблема, которую очень трудно решить имеющимися средствами и обеспечить ему 100% противодействие.

Но благодаря этому репортажу, становится понятным, что масштабы производства "Ланцетов" гораздо более ограничены, чем могло показаться на первый взгляд. Они ограничены по времени и по количеству производимой продукции. А сами производственные процессы — это ручной труд.

С другой стороны, этот репортаж демонстрирует то, что в России уделяется особое внимание производству барражирующих боеприпасов на медийном уровне. И появление его на "Россия-1" явно говорит о попытке привлечь дополнительные инвестиции. То есть цеху №3 и №4 и складу №2, таки скорее всего, быть.

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