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Весь контроль — в руки Запада. Почему это — залог успешного будущего в Украине

Ноль денег в руки власти — вот простое правило, которое предлагает банкир Роман Сульжик, чтобы Украина имела будущее. Все восстановление, все реформы надо полностью доверить крупным западным компаниям.

Роман Сульжик
Банкир
Власти, которая привыкла воровать, никаких денег в руки давать нельзя!

Недавно в Киев приезжал известный экономист из Ирландии, Давид МакВиллиамс, и мы очень хорошо подискутировали о будущем Украины.

Я ему рассказал о том, что главным правилом восстановления должно быть "ноль денег в руки украинской власти", из-за сверхбольших коррупционных рисков. Он переспросил: "То есть, ты предлагаешь временно отдать контроль над экономикой западным корпорациям?", я ответил "да" и не знал, как он отреагирует.

Давид немножко задумался и неожиданно сказал: "Мы именно так и сделали наше Ирландское экономическое чудо! Мы просто снизили налоги, пригласили к нам кучу всемирных корпораций, и просто делали все что они нам скажут! Принимали любые законы, лишь бы им было удобнее! Я никогда не смотрел на это с такой стороны, но мы у себя сделали почти то, что ты предлагаешь!"

Он рассказал о примере своего друга детства, которой был инженером и пошел работать на Intel несколько десятилетий назад, когда они только открыли офис в Ирландии. Сейчас тому немножко за 50, он постоянно ездит по миру, руководит кучей проектов и зарабатывает полмиллиона долларов в год.

Давид говорит: "Этот человек уже сам по себе уже двигатель экономики. А если бы мы не открыли страну для иностранного капитала, он бы сейчас работал в какой-то местной шарашке и зарабатывал где-то в десять раз меньше"

Этот разговор еще больше придал мне уверенности в том, что единственный путь для восстановления экономики — это привлечь огромное количество частного западного капитала. Только так мы сможем сделать у нас касту профессионалов — людей, которые имеют достойную работу, получают достойную компенсацию, платят налоги и являются двигателями экономики.

Не может человек управлять госкомпаниями, которые стоят сотни миллионов долларов, и получать зарплату 100 тыс. грн в месяц. Это позорная практика, и вызывает много вопросов к настоящей мотивации этого человека.

Будущее Украины — в надежные, проверенные руки!

Мы, как общество, должны понять, что только через поощрение прихода к нам больших и маленьких западных корпораций мы сможем построить ту страну, которой мы будем гордиться.

Потому что главное, что на эти корпорации будут работать украинцы и будут достойно зарабатывать. И я бы начинал уже с восстановления — надо уже думать о том, как привлечь к нам хотя бы 5-10 огромных строительных компаний, как сделать, чтобы именно они получали контракты на восстановление, а не местные дельцы, которые только и умеют, что раздавать взятки и строить себе виллы во Франции.

Нашим компаниям это тоже пойдет на пользу — чем больше в стране будет капитала, тем легче его будет привлекать, тем дешевле будут кредиты и может даже, наконец, заработает фондовый рынок. Да, будет больше конкуренции, за людей особенно, но это полезная конкуренция, которая сделает наши бизнесы сильнее. А большая зарплата у людей откроет новые возможности для сервисных индустрий. Мы живем в капиталистическом мире, и только через привлечение частного капитала наше общество станет богатым.

Единственная каста, для кого западный капитал создаст проблемы — это некоторые наши чиновники и политики, которые живут за счет создания проблем бизнесу, а потом их героического "решения". Западные бизнесы будут платить гораздо меньше коррупционной ренты, и будут решать свои проблемы через суды и посольства, а не через взятки.

На самом деле, я считаю, что именно сопротивление этой касты и является главной преградой на пути частного капитала к нам. Именно поэтому, когда вы слышите, что кто-то снова рассказывает о "защите экономического суверенитета Украины" — понимайте, что человек не заботится о стране, а только о сохранении "правил игры", которые сделали нас самой бедной страной в Европе.

Полное открытие нашей страны для иностранного капитала — это моя украинская мечта.

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