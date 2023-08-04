Украинское наступление: ситуация на основных плацдармах

На сегодняшний день можно различить четыре основных плацдарма, где развиваются самые активные действия. Это Запорожская, Донецкая и Луганская, а также левый берег Херсонской области. И каждый из этих плацдармов имеет свою особенность. О них и поговорим.

Сейчас максимальное внимание уделяется Запорожской области. Оно и понятно, хотя, внимание, на мой взгляд несколько спорное, но начнем все же с нее. В нашей картине плацдармов Запорожская область является наступательной, здесь СОУ, несмотря на субъективную критику, имеют инициативу. Это обусловлено рядом факторов, озвученных мной ранее и даже если перелистывать блокнот моих записей на полгода назад, даже тогда я отмечал, что Юг — это в перспективе наступательный плацдарм, вопрос только в том, с какой стороны это наступление пойдет. И очень прагматично была выбрана Запорожская область.

Ранее я отмечал, почему наступление в Запорожской области очень похоже на то, что происходило на правобережной стороне Херсонщины и именно так следует его рассматривать. Но главное то, что российская группировка здесь уже начинает сдуваться, причем на уровне активных резервов. В то время как СОУ продолжают действовать ресурсом ограниченного функционала, от силы 12-15 тысяч л.с., РОВ (российские оккупационные войска) задействовали большую часть группировки "Восток" и даже стянули часть группировки "Днепр" для противодействия силам, в 6 раз меньшим, чем их потенциал на локации.

Я вам скажу так. До 2022 года существовали какие-то, очень эфемерные и лично мной не уважаемые догматы о принципах наступления и обороны. Мол, при наступлении потери 1 к 3 или даже 1 к 7, а показатель раненых и пленных… В общем, мудрецы совковой эпохи, сожгите свои методички и сожрите пепел. Украинская армия на Юге демонстрирует, что вскоре станет стандартом прорыва максимально укрепленных районов на поколение вперед. Просто дайте ВСУ завершить начатое, без истерик в глубоком тылу и прочих сотрясений воздуха после двух порций мороженого.

Кстати, клин между Роботино и Вербово видится мне очень и очень перспективным, ведь перекрыть его так, чтобы было надежно, оккупанты не могут ничем, от чего видится отчетливая перспектива.

Донецкий плацдарм. Конечно, кажется, что основной здесь является локация Бахмута, но это не совсем так. Да, ребята под Бахмутом делают фантастические вещи, ценой своего здоровья и жизней, о чем каждый должен помнить. Но, все же, есть участок, где перспектива перелома виднеется куда отчетливее и пока наша героическая крепость будет возвращена в лоно Родины, там может произойти кое-что.

Направление на Старомлиновку позволяет говорить об истощении контрнаступательного ресурса РОВ, несмотря на то, что со второй половины июня там концентрировался резерв из второй линии обороны россиян, в виде 127-й МСД и не только. Например, 34-я ОМСБр не слишком помогла в удержании позиций. И в то время, как СОУ малыми группами кошмарят оккупантов по линии фронта, которая превышает 60 км, россияне не могут полноценно обеспечить безопасность всех локаций ресурсами, без преувеличения, армий. Если это не эффективность и новаторство, о которых еще не слышали, то что тогда?

Вот и получается, что Донецкий плацдарм трещит громче чем Запорожский, но все взаимосвязано, а потому, не важно, кто трещит громче, главное, кто первым треснет. И в данном случае я делаю ставку на Запорожскую область, хоть, как диванный эксперт могу ошибаться. Ведь когда-то Донетчину называл исключительно оборонительной.

Лимано-Купянская ось. Ну, или Луганская и Харьковская области. Что тут скажешь — оборонительный участок. Но, до поры до времени. Ведь действительно, оккупанты там сконцентрировали серьезный ресурс, однако второй раз год они не могут пробить нашу оборону. И о чем это говорит, учитывая, что там их лучший потенциал?

Осенью 2022 года я отмечал, что РОВ не способны наступать по широкому фронту и если даже так, то только по узкому направлению, отдельно взятым локациями. Так и было, они смогли наступать только в направлении Бахмута и все. А сейчас, в локации концентрации лучшего ударного потенциала, что у них получилось? У них получилась потеря трех сел, которые они две недели назад смогли захватить с помощью невероятного уровня таких боевых действий ресурса двух танковых полков 12-го и 13-го из состава 4 ТД, а после еще и усиленных подразделениями 752-го МСП. РОВ суицидально увязли в Лимано-Купянской оси.

Левый берег на Херсонщине. Здесь все проще. Можно говорить, что на левом берегу сформированы зоны огневого воздействия СОУ. Месяцы артиллерийских дуэлей привели к тому, что ствольной и реактивной артиллерий было прострелено каждого метра, как минимум, 80-километровой зоны от левого берега.

Но есть нюанс. Пока не хватает ресурса, чтобы охватить действительно каждый метр. Но, всему свое время. А потому, левобережную Херсонщину я могу назвать ждуном. Только без обид. Ведь этот ждун — правильный. Он ожидает соответствующих условий, при которых развитие событий будет по нашему сценарию.

Таким образом, подытоживая, у нас в наличии два активных, наступательных плацдарма, один непредсказуемый — оборонительный и ждун. И вот скажите, в контексте всего вышеизложенного, у кого в этой ситуации инициатива и кто не только раздает, разыгрывает, но и ведет партию?

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