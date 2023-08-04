Украинское наступление: ситуация на основных плацдармах

На сегодняшний день можно различить четыре основных плацдарма, где развиваются самые активные действия. Это Запорожская, Донецкая и Луганская, а также левый берег Херсонской области. И каждый из этих плацдармов имеет свою особенность. О них и поговорим.

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Сейчас максимальное внимание уделяется Запорожской области. Оно и понятно, хотя, внимание, на мой взгляд несколько спорное, но начнем все же с нее. В нашей картине плацдармов Запорожская область является наступательной, здесь СОУ, несмотря на субъективную критику, имеют инициативу. Это обусловлено рядом факторов, озвученных мной ранее и даже если перелистывать блокнот моих записей на полгода назад, даже тогда я отмечал, что Юг — это в перспективе наступательный плацдарм, вопрос только в том, с какой стороны это наступление пойдет. И очень прагматично была выбрана Запорожская область.

Ранее я отмечал, почему наступление в Запорожской области очень похоже на то, что происходило на правобережной стороне Херсонщины и именно так следует его рассматривать. Но главное то, что российская группировка здесь уже начинает сдуваться, причем на уровне активных резервов. В то время как СОУ продолжают действовать ресурсом ограниченного функционала, от силы 12-15 тысяч л.с., РОВ (российские оккупационные войска) задействовали большую часть группировки "Восток" и даже стянули часть группировки "Днепр" для противодействия силам, в 6 раз меньшим, чем их потенциал на локации.

Я вам скажу так. До 2022 года существовали какие-то, очень эфемерные и лично мной не уважаемые догматы о принципах наступления и обороны. Мол, при наступлении потери 1 к 3 или даже 1 к 7, а показатель раненых и пленных… В общем, мудрецы совковой эпохи, сожгите свои методички и сожрите пепел. Украинская армия на Юге демонстрирует, что вскоре станет стандартом прорыва максимально укрепленных районов на поколение вперед. Просто дайте ВСУ завершить начатое, без истерик в глубоком тылу и прочих сотрясений воздуха после двух порций мороженого.

Кстати, клин между Роботино и Вербово видится мне очень и очень перспективным, ведь перекрыть его так, чтобы было надежно, оккупанты не могут ничем, от чего видится отчетливая перспектива.

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Донецкий плацдарм. Конечно, кажется, что основной здесь является локация Бахмута, но это не совсем так. Да, ребята под Бахмутом делают фантастические вещи, ценой своего здоровья и жизней, о чем каждый должен помнить. Но, все же, есть участок, где перспектива перелома виднеется куда отчетливее и пока наша героическая крепость будет возвращена в лоно Родины, там может произойти кое-что.

Направление на Старомлиновку позволяет говорить об истощении контрнаступательного ресурса РОВ, несмотря на то, что со второй половины июня там концентрировался резерв из второй линии обороны россиян, в виде 127-й МСД и не только. Например, 34-я ОМСБр не слишком помогла в удержании позиций. И в то время, как СОУ малыми группами кошмарят оккупантов по линии фронта, которая превышает 60 км, россияне не могут полноценно обеспечить безопасность всех локаций ресурсами, без преувеличения, армий. Если это не эффективность и новаторство, о которых еще не слышали, то что тогда?

Вот и получается, что Донецкий плацдарм трещит громче чем Запорожский, но все взаимосвязано, а потому, не важно, кто трещит громче, главное, кто первым треснет. И в данном случае я делаю ставку на Запорожскую область, хоть, как диванный эксперт могу ошибаться. Ведь когда-то Донетчину называл исключительно оборонительной.

Лимано-Купянская ось. Ну, или Луганская и Харьковская области. Что тут скажешь — оборонительный участок. Но, до поры до времени. Ведь действительно, оккупанты там сконцентрировали серьезный ресурс, однако второй раз год они не могут пробить нашу оборону. И о чем это говорит, учитывая, что там их лучший потенциал?

Осенью 2022 года я отмечал, что РОВ не способны наступать по широкому фронту и если даже так, то только по узкому направлению, отдельно взятым локациями. Так и было, они смогли наступать только в направлении Бахмута и все. А сейчас, в локации концентрации лучшего ударного потенциала, что у них получилось? У них получилась потеря трех сел, которые они две недели назад смогли захватить с помощью невероятного уровня таких боевых действий ресурса двух танковых полков 12-го и 13-го из состава 4 ТД, а после еще и усиленных подразделениями 752-го МСП. РОВ суицидально увязли в Лимано-Купянской оси.

Левый берег на Херсонщине. Здесь все проще. Можно говорить, что на левом берегу сформированы зоны огневого воздействия СОУ. Месяцы артиллерийских дуэлей привели к тому, что ствольной и реактивной артиллерий было прострелено каждого метра, как минимум, 80-километровой зоны от левого берега.

Но есть нюанс. Пока не хватает ресурса, чтобы охватить действительно каждый метр. Но, всему свое время. А потому, левобережную Херсонщину я могу назвать ждуном. Только без обид. Ведь этот ждун — правильный. Он ожидает соответствующих условий, при которых развитие событий будет по нашему сценарию.

Таким образом, подытоживая, у нас в наличии два активных, наступательных плацдарма, один непредсказуемый — оборонительный и ждун. И вот скажите, в контексте всего вышеизложенного, у кого в этой ситуации инициатива и кто не только раздает, разыгрывает, но и ведет партию?

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