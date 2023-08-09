Германия передаст Украине Taurus. Как немецкие дальнобойные ракеты изменят ход войны
В немецком Бундестаге сформировался консенсус по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus. Решение может быть принято уже осенью, утверждает аналитик Максим Яли — и это радикально изменит ход войны.
Если / когда Германия примет решение передать нам свои ракеты с радиусом действия 500 км, это будет уже совсем другая история для логистики рашистов.
Логично предположить, что решение будет принято уже осенью.
Тогда мы и увидим гораздо более решительные действия на фронте.
Я всегда учитываю при анализе вариантов развития событий на фронте политический аспект.
Потому что он является одним из главных для наших союзников. Потому что в демократических странах политики всегда учитывают мнение общества и грядущих выборов.
Хорошие новости с фронта для западных политиков, включая Байдена , гораздо более востребованы в разгар политического сезона и тем более во время избирательной кампании, чем в летний "мертвый сезон".
Применение британских ракет Storm Shadow уже продемонстрировало свою высокую эффективность. Вчерашние удары по мостам в Чонгаре и близ Геническа — лучшее тому подтверждение.
И хороший аргумент в переговорах с немцами.
Так что держим кулаки!