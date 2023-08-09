Германия передаст Украине Taurus. Как немецкие дальнобойные ракеты изменят ход войны

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Если / когда Германия примет решение передать нам свои ракеты с радиусом действия 500 км, это будет уже совсем другая история для логистики рашистов.

Логично предположить, что решение будет принято уже осенью.

Тогда мы и увидим гораздо более решительные действия на фронте.

Я всегда учитываю при анализе вариантов развития событий на фронте политический аспект.

Потому что он является одним из главных для наших союзников. Потому что в демократических странах политики всегда учитывают мнение общества и грядущих выборов.

Германия уже созрела для поставок Taurus Фото: MBDA Deutchland

Хорошие новости с фронта для западных политиков, включая Байдена , гораздо более востребованы в разгар политического сезона и тем более во время избирательной кампании, чем в летний "мертвый сезон".

Применение британских ракет Storm Shadow уже продемонстрировало свою высокую эффективность. Вчерашние удары по мостам в Чонгаре и близ Геническа — лучшее тому подтверждение.

И хороший аргумент в переговорах с немцами.

Так что держим кулаки!

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