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Думки Російсько-українська війна

Німеччина передасть Україні Taurus. Як німецькі далекобійні ракети змінять хід війни

У німецькому Бундестазі сформувався консенсус щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Рішення може бути ухвалено вже восени, стверджує аналітик Максим Ялі — і це радикально змінить хід війни.

Максим Ялі
Максим Ялі
Експерт-міжнародник
eye 383
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Фото: Flickr | Taurus б'ють на 500 кілометрів і дістануть навіть до південного берега Криму
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Якщо / коли Німеччина прийме рішення передати нам свої ракети з радіусом дії 500 км, це буде вже зовсім інша історія для логістики рашистів.

Логічно припустити, що рішення буде ухвалено вже восени.

Тоді ми й побачимо набагато рішучіші дії на фронті.

Я завжди враховую при аналізі варіантів розвитку подій на фронті політичний аспект.

Тому що він є одним із головних для наших союзників. Тому що в демократичних країнах політики завжди зважають на думку суспільства і прийдешніх виборів.

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Німеччина вже дозріла для поставок Taurus
Фото: MBDA Deutchland

Хороші новини з фронту для західних політиків, включно з Байденом, набагато більш затребувані в розпал політичного сезону і тим паче під час виборчої кампанії, ніж у літній "мертвий сезон".

Застосування британських ракет Storm Shadow вже продемонструвало свою високу ефективність. Учорашні удари по мостах у Чонгарі та поблизу Генічеська — найкраще тому підтвердження.

І хороший аргумент у переговорах із німцями.

Тож тримаємо кулаки!

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