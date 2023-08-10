Поражение России спасет Молдову и Прибалтику. Почему важна для мира победа Украины

Если Россию не остановить сейчас, она будет продолжать расползаться, захватывая соседние территории, предупреждает журналист Сергей Стуканов . Поэтому так важна явная победа над московским режимом на поле боя.

08.08.2008. Вторжение в Грузию, которое следует считать прологом и репетицией вторжения в Украину.

Если Россия не потерпит на этот раз поражения и де-факто удержит оккупированные украинские территории, то расширение агрессии (учитывая саму природу российского режима и логику его выживания) будет вопросом времени (очевидно, нескольких лет).

Есть и две очевидные цели:

Приднестровье. Прорыв из Херсонской области в Приднестровье решает для России сразу несколько задач: а) отрезает от Украины Одессу и в целом лишает выхода в море, нанося нам политический и экономический ущерб; б) спасает изолированный контингент в Тирасполе; в) готовит почву для оккупации всей Молдовы. Кролевец (по-русски Калининград). После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, кардинально изменившего ситуацию на Балтийском море, Россия будет стремиться: а) сформировать коридор к Калининграду по суше, чтобы исключить его изоляцию; б) расширить свое побережье на Балтике.

Незнание истории и непонимание политических процессов не освобождает от танков и ракет. Это ключевой урок дня 08.08.2008.

Именно поэтому Россия должна потерпеть поражение в Украине, после чего убрать свои контингенты как из Украины, так из Грузии и Молдовы.

Ведь Россия либо будет расползаться, либо мы все вместе заставим ее сократиться. Третьего не дано.

Источник