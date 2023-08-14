Украина - не Польша и не Турция. Как успешные страны продают машины и технику, пока украинцы торгуют зерном
Украину по потенциалу развития любят сравнивать с Польшей, Турцией и Южной Кореей. Но сопоставив экспортные данные экономик этих трех стран, эксперт Алексей Кущ доказывает, что мы совершенно не похожи на эти три успешные страны…
Украину часто сравнивают в контексте перспектив развития с несколькими странами.
С Польшей
Тут все логично. Славянская страна, с примерно схожей численностью населения, интегрированная в Европу, куда и мы стремимся.
Что экспортировали поляки в 2022 году?
- 13,4% (46 млрд USD): — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
- 12,2% (42 млрд USD): — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
- 8,83% (30 млрд USD): — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
- 5,31% (18,2 млрд USD): — Пластмассы и изделия из них
- 3,98% (13,6 млрд USD): — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
- 3,52% (12 млрд USD): — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички
- 3,49% (11,9 млрд USD): — Изделия из черных металлов
- 2,35% (8,07 млрд USD): — Черные металлы
- 2,31% (7,93 млрд USD): — Мясо и пищевые мясные субпродукты
- 2,05% (7,03 млрд USD): — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Суммарный экспорт — 342 млрд дол.
Украина — не Польша.
Вторая страна, с которой нас также иногда сравнивают — Турция
Население там больше, но начинали турки в 1990 году с 40 млн человек.
У них были схожие проблемы: трудовая миграция, сырьевой, аграрный характер экономики, долгий путь евроинтеграции.
Что экспортировали турки в 2022 году?
- 10,5% (26 млрд USD): — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
- 8,91% (22 млрд USD): — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
- 6,45% (16,4 млрд USD): — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
- 5,77% (14,6 млрд USD): — Черные металлы
- 5,39% (13,7 млрд USD): — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
- 4,55% (11,5 млрд USD): — Пластмассы и изделия из них
- 4,33% (11 млрд USD): — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
- 4,14% (10,5 млрд USD): — Изделия из черных металлов
- 4,01% (10,2 млрд USD): — Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты
- 3,32% (8,46 млрд USD): — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания.
Суммарный экспорт составил 254 млрд дол. Украина не Турция.
Еще нас сравнивают с Южной Кореей.
Схожая численность населения, выход из послевоенной разрухи, очень низкий старт и ментальные травмы колониального прошлого.
Что экспортировали корейцы?
- 31% (200 млрд USD): — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
- 11,7% (76 млрд USD): — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
- 10,3% (67 млрд USD): — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
- 6,7% (43 млрд USD): — Пластмассы и изделия из них
- 6,2% (40 млрд USD): — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
- 4,33% (27 млрд USD): — Черные металлы
- 3,64% (23 млрд USD): — Органические химические соединения
- 3,45% (22 млрд USD): — Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности
- 3,41% (22 млрд USD): — Суда, лодки и плавучие конструкции
- 1,52% (9,79 млрд USD): — Изделия из черных металлов
Суммарный экспорт — 644 млрд дол. Украина не Корея.
Вы заметили, что производят указанные выше три страны?
Это продукция машиностроения, электротехники, нефтехимии, переработки и потребительские товары с высоким уровнем добавочной стоимости (легкая промышленность, мебельная и т.д.).
А что продает на внешних рынках Украина?
- 20% (9,17 млрд USD): — Злаки
- 13,4% (5,98 млрд USD): — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения
- 10,2% (4,55 млрд USD): — Черные металлы
- 8,5% (3,78 млрд USD): — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж
- 6,93% (3,08 млрд USD): — Руды, шлак и зола
- 5,79% (2,57 млрд USD): — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
- 4,25% (1,88 млрд USD): — Древесина и изделия из нее; древесный уголь
- 2,67% (1,18 млрд USD): — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
- 2,46% (1,09 млрд USD): — Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных
- 2,38% (1,05 млрд USD): — Изделия из черных металлов
То есть либо сырье, либо полуфабрикаты. С небольшими осколками старого промышленного потенциала.
Объем экспорта — 44 млрд дол. До войны было под 60 млрд, структура та же.
Это и есть приговор нашей экономической несостоятельности. Импотенции политических элит, деменции и жадности чиновников.
И приговор обществу, которое поддерживает такую политику.
Да, обществу, которое рукоплещет и "ставит лайки" экспертам, которые "чревовещают" про ненужность промышленности и сервисном характере украинской экономики.
Это коллективная ответственность.
После войны такая модель может либо измениться, либо умереть. Третьего пути медленной эвтаназии уже не дано.