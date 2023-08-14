Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Украина - не Польша и не Турция. Как успешные страны продают машины и технику, пока украинцы торгуют зерном

Украину по потенциалу развития любят сравнивать с Польшей, Турцией и Южной Кореей. Но сопоставив экспортные данные экономик этих трех стран, эксперт Алексей Кущ доказывает, что мы совершенно не похожи на эти три успешные страны…

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 401
зерно, урожай, украина, комбайн
Фото: УНИАН | Зерно остается главной экспортной статьей Украины
Related video

Украину часто сравнивают в контексте перспектив развития с несколькими странами.

С Польшей

Тут все логично. Славянская страна, с примерно схожей численностью населения, интегрированная в Европу, куда и мы стремимся.

Что экспортировали поляки в 2022 году?

  • 13,4% (46 млрд USD): — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
  • 12,2% (42 млрд USD): — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
  • 8,83% (30 млрд USD): — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
  • 5,31% (18,2 млрд USD): — Пластмассы и изделия из них
  • 3,98% (13,6 млрд USD): — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
  • 3,52% (12 млрд USD): — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички
  • 3,49% (11,9 млрд USD): — Изделия из черных металлов
  • 2,35% (8,07 млрд USD): — Черные металлы
  • 2,31% (7,93 млрд USD): — Мясо и пищевые мясные субпродукты
  • 2,05% (7,03 млрд USD): — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

Суммарный экспорт — 342 млрд дол.

Украина — не Польша.

Вторая страна, с которой нас также иногда сравнивают — Турция

Население там больше, но начинали турки в 1990 году с 40 млн человек.

У них были схожие проблемы: трудовая миграция, сырьевой, аграрный характер экономики, долгий путь евроинтеграции.

Что экспортировали турки в 2022 году?

  • 10,5% (26 млрд USD): — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
  • 8,91% (22 млрд USD): — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
  • 6,45% (16,4 млрд USD): — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
  • 5,77% (14,6 млрд USD): — Черные металлы
  • 5,39% (13,7 млрд USD): — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
  • 4,55% (11,5 млрд USD): — Пластмассы и изделия из них
  • 4,33% (11 млрд USD): — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
  • 4,14% (10,5 млрд USD): — Изделия из черных металлов
  • 4,01% (10,2 млрд USD): — Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты
  • 3,32% (8,46 млрд USD): — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания.

Суммарный экспорт составил 254 млрд дол. Украина не Турция.

экспорт, порт, контейнеры Fullscreen
Пока Украина экспортирует сырье и полуфабрикаты, ни о каком развитии речь идти не может
Фото: pravdainform.com.ua

Еще нас сравнивают с Южной Кореей.

Схожая численность населения, выход из послевоенной разрухи, очень низкий старт и ментальные травмы колониального прошлого.

Что экспортировали корейцы?

  • 31% (200 млрд USD): — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
  • 11,7% (76 млрд USD): — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
  • 10,3% (67 млрд USD): — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
  • 6,7% (43 млрд USD): — Пластмассы и изделия из них
  • 6,2% (40 млрд USD): — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
  • 4,33% (27 млрд USD): — Черные металлы
  • 3,64% (23 млрд USD): — Органические химические соединения
  • 3,45% (22 млрд USD): — Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности
  • 3,41% (22 млрд USD): — Суда, лодки и плавучие конструкции
  • 1,52% (9,79 млрд USD): — Изделия из черных металлов

Суммарный экспорт — 644 млрд дол. Украина не Корея.

Вы заметили, что производят указанные выше три страны?

Это продукция машиностроения, электротехники, нефтехимии, переработки и потребительские товары с высоким уровнем добавочной стоимости (легкая промышленность, мебельная и т.д.).

А что продает на внешних рынках Украина?

  • 20% (9,17 млрд USD): — Злаки
  • 13,4% (5,98 млрд USD): — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения
  • 10,2% (4,55 млрд USD): — Черные металлы
  • 8,5% (3,78 млрд USD): — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж
  • 6,93% (3,08 млрд USD): — Руды, шлак и зола
  • 5,79% (2,57 млрд USD): — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
  • 4,25% (1,88 млрд USD): — Древесина и изделия из нее; древесный уголь
  • 2,67% (1,18 млрд USD): — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
  • 2,46% (1,09 млрд USD): — Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных
  • 2,38% (1,05 млрд USD): — Изделия из черных металлов

То есть либо сырье, либо полуфабрикаты. С небольшими осколками старого промышленного потенциала.

Объем экспорта — 44 млрд дол. До войны было под 60 млрд, структура та же.

Это и есть приговор нашей экономической несостоятельности. Импотенции политических элит, деменции и жадности чиновников.

И приговор обществу, которое поддерживает такую политику.

Да, обществу, которое рукоплещет и "ставит лайки" экспертам, которые "чревовещают" про ненужность промышленности и сервисном характере украинской экономики.

Это коллективная ответственность.

После войны такая модель может либо измениться, либо умереть. Третьего пути медленной эвтаназии уже не дано.

Источник

Важно
Rail Baltica — путь в Европу. Почему Украина осталась в стороне от железной дороги будущего (карта)
Rail Baltica — путь в Европу. Почему Украина осталась в стороне от железной дороги будущего (карта)