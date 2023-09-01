Потеря самолетов Ил-76 стоила России миллиарды. Каков реальный ущерб от удара по аэродрому под Псковом

Военный эксперт Александр Коваленко задает вопрос: а какие реальные убытки, в конкретных цифрах, получила Россия от поражения самолетов Ил-76 на аэродроме под Псковом? И получается, что речь идет о многих миллиардах рублей.

Со вчерашнего дня невероятную популярность в информационном пространстве получил в обычные дни неприметный и часто обделенный вниманием военно-транспортный самолет Ил-76. А все благодаря тому, что как минимум 4 (а злые языки поговаривают, что и все 7) таких борта получили несовместимые с дальнейшим функционированием повреждения на аэродроме "Кресты", по загадочной причине, которую условно можно охарактеризовать как "камни с неба".

И на фоне этого радостного известия я решил уделить немного внимания не тому, что это за самолет, каковы его характеристики, для каких целей он использовался... Это все вы и сами можете найти в Википедии или вам расскажут другие эксперты и обозреватели. Меня же заинтересовал вопрос о том, насколько эта потеря была болезненной для российских воздушно-космических сил.

И начнем, как положено, — с цены. Стоимость одного Ил-76МД-90А в среднем — 3,7 миллиарда рублей. Но есть нюанс. Практически во всей документации стоимость самолета фиксируется в рублях, но его себестоимость оценивается по рыночной цене в долларах. А доллар, как известно, в России очень нестабильная валюта, в отличие от "стабильного" рубля. Поэтому реальная цена самолета выше, чем указывается, и составляет около 5 млрд. рублей.

Кстати, в этом проблема практически всего производства в РФ. Их заводы начинают выполнять контракты, подписанные при одном курсе доллара, а завершают при совсем другом. Так, например, вертолет Ми-8АМТШ оценивается в 1,1 млрд. рублей, хотя его реальная себестоимость — 1,3-1,5 млрд. в зависимости от модификации. Ка-52 поставляется в войска по 950 млн. руб, при себестоимости в 1,1 млрд.

То есть заводы работают в убыток.

Теперь — о технических и технологических возможностях производства Ил-76. Родиной Ил-76 можно считать "Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова", а потому, на филиале ПАО "Ил" — "Авиастар" в Ульяновске он — скорее эмигрант, чем в седьмом поколении местный житель.

Подбитый Ил-76 на псковском аэродроме

Стоит отметить, что производство Ил-76 в России в той или иной степени, но налажено. Например, за 2023-й для нужд ВКС было передано 2 самолета Ил-76МД-90А. Но есть нюанс. На сегодняшний день данным предприятием было сдано 20 самолетов этого типа, с учетом прототипа.

Также интересный момент с контрактами. В октябре 2012 года министерство обороны РФ заключило контракт с заводом "Авиастар" на строительство 39 самолетов Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд. рублей или, грубо говоря, по 3,5 млрд. руб. за самолет. Напомню, что тогда курс доллара был 30 рублей, то есть странным образом тогда самолет стоил $115 млн!

Но через 8 лет, в 2020 году, контракт перезаключается, с сокращением первичного заказа и на поставку до 2028 года всего 14 самолетов Ил-76МД-90А! А все потому, что "Авиастар" критически срывал сроки сдачи самолетов для нужд МО РФ и ни о каких 39 самолетах, даже до 2030-го, речи не могло идти. Старые обязательства завод выполнил только в 2022 году, поставив с 2012 года 13 бортов, или 1-2 самолета в год.

Правда, в 2022 году завод "Авиастар" передал министерству обороны РФ сразу пять самолетов Ил-76МД-90А, что могло бы указывать на резкий рост технических и технологических возможностей предприятия, но на самом деле — нет. Эти 5 самолетов удалось сдать благодаря накопленным с 2012 года заделам и под завершение старого провального контракта — и были переданы остатки, которые доделывались годами.

Интересен еще один момент контракта от 2012 года. Первые Ил-76 строились по техническому заданию минпромторга (того самого, офис которого недавно в "Москва-сити" дважды атаковали какие-то неизвестные дроны), но через некоторое время техзадание было изменено минобороны. В результате, в связи с такой чехардой, каждый переданный заказчику самолет приносил около 1 млрд. рублей убытков.

Стоит упомянуть вопрос качества продукции. В 2018 году были сданы два самолета Ил-76МД-90А с серийными номерами 0109 и 0110. До них последняя сдача проводилась в 2015 году, но принят тот самолет был только в 2016 году. Дело в том, что у сданных самолетов обнаруживались многочисленные конструкторские дефекты, а у двигателей ПС-90А-76 вентиляторы вообще требовалось заменить. Позже выяснилось, что сам двигатель не совсем соответствовал планеру.

Количество и ремонтопригодность.

В составе ВКС РФ официально насчитывается около 130 самолетов Ил-76 различных модификаций. Но при этом не все они работают. В 2019 году выяснилось, что исправность техники военно-транспортной авиации составляет 60% и продолжает уменьшаться из-за отсутствия регламентных ремонтных работ и программы по модернизации имеющихся бортов, но при этом — растущей нагрузки на машины.

Что самое интересное, вместо решения внутренних проблем с ремонтопригодностью техники, в 2019 году был заключен контракт на ремонт 6 индийских Ил-78МКИ. Процесс проведения ремонтных работ для российских Ил-76 с тех пор так и не перешел в системную плоскость.

Таким образом, полноценно функционирующими Ил-76 в строю ВКС РФ могут быть в среднем 70 бортов. Потеря даже одного борта, это, грубо говоря — год компенсации потерь. В случае потери 4-7 бортов, будь они полностью уничтожены или повреждены, это вывод из строя до 10% работоспособного авиапарка с туманными перспективами ремонта и компенсацией, которая может растянуться на срок от 3 до 7 лет с сопутствующими многомиллиардными потерями.

Вот он — настоящий эффект от прилета определенной группы НЛО на аэродром под Псковом.

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