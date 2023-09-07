Какой диктатор нужен Украине? Как совершить рывок, поразив весь мир украинским чудом

Для того, чтобы успешно восстановиться после войны, Украине понадобится сильный лидер, которого политолог Виктор Небоженко называет "позитивным диктатором". Он убежден, что такой человек сможет стать инициатором национального экономического чуда

СОН ИЛИ МИФ О ДИКТАТУРЕ

Застревание Украины между олигархией и западной демократией надолго обеспечивает стране прозябание, деградацию или погружение в хаос. В этом случае, ни война, ни мир не изменит печальной судьбы нашей страны, которая выпила полную чашу испытаний и страданий, но не сумела воспользоваться своим историческим шансом.

Возможное внешнее управление также не принесет облегчения так, как международные акторы — западные страны, международные организации, ТНК — сами находятся в глубоком кризисе, что легко будет отражаться на их потребительском отношении к послевоенной, ослабленной Украине.

Есть еще один способ выживания и саморазвития Украины и ее инклюзивной власти. Это диктатура, опирающаяся на политически и экономически активное меньшинство.

Для формирующейся диктатуры, как политического шанса, самое трудно и опасное место — это выбор диктатора. Тут попадание должно быть точным. История не оставляет Украине времени и места на дополнительные пробы или имитацию. Претендент на "позитивное диктаторство" должен обладать качествами лидера или харизматика, энергичными людскими ресурсами, инструментами политической борьбы и позитивными видением будущего не только для себя, но и для Украины.

Историческая миссия украинской диктатуры – обеспечить, из последних сил, "жизненный порыв, рывок Украины", способный поразить мир феноменом "украинского чуда" — выживанию и саморазвитию страны после смертельной опасности.

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