Какой диктатор нужен Украине? Как совершить рывок, поразив весь мир украинским чудом

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СОН ИЛИ МИФ О ДИКТАТУРЕ

Застревание Украины между олигархией и западной демократией надолго обеспечивает стране прозябание, деградацию или погружение в хаос. В этом случае, ни война, ни мир не изменит печальной судьбы нашей страны, которая выпила полную чашу испытаний и страданий, но не сумела воспользоваться своим историческим шансом.

Возможное внешнее управление также не принесет облегчения так, как международные акторы — западные страны, международные организации, ТНК — сами находятся в глубоком кризисе, что легко будет отражаться на их потребительском отношении к послевоенной, ослабленной Украине.

Есть еще один способ выживания и саморазвития Украины и ее инклюзивной власти. Это диктатура, опирающаяся на политически и экономически активное меньшинство.

Для формирующейся диктатуры, как политического шанса, самое трудно и опасное место — это выбор диктатора. Тут попадание должно быть точным. История не оставляет Украине времени и места на дополнительные пробы или имитацию. Претендент на "позитивное диктаторство" должен обладать качествами лидера или харизматика, энергичными людскими ресурсами, инструментами политической борьбы и позитивными видением будущего не только для себя, но и для Украины.

Историческая миссия украинской диктатуры – обеспечить, из последних сил, "жизненный порыв, рывок Украины", способный поразить мир феноменом "украинского чуда" — выживанию и саморазвитию страны после смертельной опасности.

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