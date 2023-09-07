Який диктатор потрібен Україні? Як зробити ривок, вразивши весь світ українським дивом

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СОН ЧИ МІФ ПРО ДИКТАТУРУ

Застрягання України між олігархією і західною демократією надовго забезпечує країні животіння, деградацію або занурення в хаос. У цьому випадку, ні війна, ні мир не змінить сумної долі нашої країни, яка випила повну чашу випробувань і страждань, але не зуміла скористатися своїм історичним шансом.

Можливе зовнішнє управління також не принесе полегшення тому, що міжнародні актори — західні країни, міжнародні організації, ТНК — самі перебувають у глибокій кризі, що легко відбиватиметься на їхньому споживацькому ставленні до післявоєнної, ослабленої України.

Є ще один спосіб виживання і саморозвитку України та її інклюзивної влади. Це диктатура, що спирається на політично й економічно активну меншість.

Для диктатури, що формується, як політичного шансу, найважче і найнебезпечніше — це вибір диктатора. Тут попадання має бути точним. Історія не залишає Україні часу і місця на додаткові проби або імітацію. Претендент на "позитивне диктаторство" повинен володіти якостями лідера або харизматика, енергійними людськими ресурсами, інструментами політичної боротьби і позитивним баченням майбутнього не тільки для себе, а й для України.

Історична місія української диктатури — забезпечити, з останніх сил, "життєвий порив, ривок України", здатний вразити світ феноменом "українського дива" — виживання і саморозвитку країни після смертельної небезпеки.

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