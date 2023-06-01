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Думки Російсько-українська війна

Страхи Америки в Україні. Чому Вашингтон боїться падіння режиму Путіна в Росії

Для США війна в Україні має свій сенс і свої страхи, причому вони змінюються з часом. Політолог Віктор Небоженко простежує три стадії цієї "гібридної мудрості"

Віктор Небоженко
Віктор Небоженко
Політолог
eye 212
США, Вашингтон, геополітика
У США — своє бачення того, що відбувається в Україні, і своя перспектива
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ВАШИНГТОНСЬКА ГІБРИДНА МУДРІСТЬ

Перший етап цієї слабкої "мудрості" — це радше реакція, ніж стратегія, на несподівану подію — віроломне вторгнення, напад Росії на Україну. Реакція США: обурення, але й здивування, що Росія не зуміла захопити Київ за три дні, а Україна затято чинить опір ворогові. Реакція США: початок дрібної військової допомоги Україні та потік грізних слів з боку Вашингтона.

Другий етап вашингтонської цієї "божевільної" стратегічної мудрості Вашингтона: не дати Росії перемогти, але й не допустити поразки України. США розгорнули активну міжнародну військово-політичну допомогу Україні, але побоюються двох "неприємностей" — перенесення Україною воєнних дій на територію Росії та неконтрольованої сутички НАТО та Росії.

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Путін Америці – не друг, але її лякає те, що буде в разі краху режиму Путіна
Фото: Пресслужба Кремля

Зараз США вступили в третій етап своєї геополітичної "мудрості" щодо кінцевого результату російсько-української війни: не дати Україні перемогти, але й не допустити публічної та катастрофічної поразки Росії. Бо, з одного боку, США бояться, що у разі очевидної перемоги України розпочнеться неконтрольоване обвалення режиму влади Путіна та розпад, руйнація Росії, як у 1991 році в СРСР. З іншого боку, США бояться, що Китай скористається поразкою Росії більше, ніж США. З третього боку США бояться, що тактична ядерна зброя (ТЯЗ), а також зразки важкого озброєння Росії можуть опинитися в інших країнах, типу Китаю, Ірану та Північної Кореї.

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