Замість СРСР виросла путінська Росія. Чому світу вигідніше мати щось поменше

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Росія: нова, зменшена та безпечніша

Великий страх Заходу перед вічним відродженням російського мілітаризму і реваншизму змусить міжнародне співтовариство допомагати створенню сильної України і слабкої "Російської держави", яка має виникнути в результаті поразки путінської Росії у війні з Україною. Але скасування путінської профашистської і мілітаризованої держави не має перетворюватися на катастрофу для її народів.

Поява нової "Російської держави" дасть змогу справедливо розв'язати столітнє "російське питання" на противагу регулярній імперській ідеології, яка щоразу закінчувалася історичною катастрофою Росії.

Для нас дуже важливо, щоб ця нова російська держава за своїми геополітичними та економічними параметрами не була більшою, ніж Україна. Це єдиний спосіб встановити мир у Європі до кінця 21 століття.

Дефашизація і демілітаризація молодої "Російської держави" буде умовою прийняття її в міжнародне співтовариство замість РФ. Буде потрібна чергова перебудова колишньої путінської Росії для нових незалежних держав на основі Російської Федерації.

Звісно, створення " Російської держави" буде болючим та важким і, імовірно, спричинятиме конфлікти з сусідами, новими державами, що виникли на базі колишніх провінцій РФ, напівавтономних утворень на Кавказі, у Сибіру, на Уралі, у Татарстані та ін.

Один із опублікованих варіантів післявоєнного устрою Росії

Частина з цих нових молодих держав одразу потрапить у залежність від "Російської держави", частина перспективних держав буде підтримуватися Україною і Заходом, а частина буде приречена на ісламську або "китайську" долю.

Репарації Україні також будуть нерівномірно розміщені по території колишньої путінської Росії, залежно від природних ресурсів майбутніх молодих держав і потреб України у відновленні країни.

Перспективи України у повоєнному світоустрої

З метою зміцнення європейської безпеки "Російську державу" буде відокремлено від України Зоною міжнародної безпеки завширшки 100 км.

У кінцевому підсумку путінська Росія (РФ) зникає як історичний суб'єкт міжнародної політики, як це сталося з СРСР. На її місці з'явиться нова "Російська держава", оточена іншими держутвореннями різного типу.

Україна разом із США, Великою Британією, Польщею, Прибалтикою створить потужний геополітичний альянс (НАТО-2), що стане ядром євразійської безпеки від Кенігсберга і Бреста до Уралу і Волги та співпрацюватиме з НАТО-1 й іншими альянсами.

Але для того, щоб стати такою привабливою і перспективною для Заходу державою, переможній Україні після важкої війни з путінською Росією доведеться самостійно ще пережити дуже болючу, радикальну перебудову з очищення і реформування політики, соціуму та економіки. В іншому разі ослаблену, хвору Україну будуть безцеремонно використовувати у своїй політиці як на Заході, так і на Сході. Адже, рятуючи Європу від путінської агресії та ядерного шантажу, хвора і втомлена Україна не може автоматично розраховувати на вічну вдячність Заходу.

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