Росія так просто не розвалиться. Отже, нам треба готуватися до тривалого протистояння

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Вкотре читаю передбачення про те, що незабаром — якісь п'ять-сім років! — і Росія розвалиться!

І не хтось там озвучує такий прогноз, серйозні люди кажуть!

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.

Немає жодної ознаки близького розпаду Росії

Чесно кажучи, дивуюся безвідповідальності провісників та наївності віруючих у швидкий неминучий розпад.

Насправді, зараз не існує жодних ознак майбутнього розвалу РФ, ну, якщо не брати до уваги наших палких бажань.

Після придушення відпадання Чечні, Росія досить стабільна і монолітна, принаймні переконливо виглядаючих визвольних рухів не спостерігається, активне антипутінське підпілля непомітно зовсім (вважаю, його й нема), офіційна опозиція слабка і залякана… та й чи опозиція це?

Внутрішні ресурси дозволять РФ так-сяк задовольняти власні потреби. Так, жити доведеться без західної "розкоші", але більшість населення РФ ніколи з нею і не жила. Газ, нафта, поїсти, випити, робота на ВПК — це все буде. СРСР 2.0. Бруква несмачна, але її багато.

Але й до брукви справа не дійде.

Буде, звичайно, не так, як до війни, але цілком терпимо. І механізми придушення внутрішніх хвилювань залишаться незачепленими — спробуй, вякни! У порошок зітруть!

Для революційної ситуації, як пам'ятаєте, потрібно, щоб верхи не могли, а низи не хотіли. Верхи можуть, низи хочуть. Спостерігаю зворушливе єднання закінчених покидьків при владі і т. зв. патріотичної громадськості у широких верствах населення. І жодного національного забарвлення у цього єднання немає — виключно ідеологічне.

Зворушливе єднання покидьків при владі та широких верств населення Фото: ТАСС

Що, власне, розпадатиметься? На якій підставі? Під дією яких сил?

Розпад СРСР, якщо прибрати лушпиння, стався по національних кордонах. Що призвело його до розпаду?

Політична невизначена складова, національні інтереси політичних еліт республік, які прагнули відділення, ослаблення внутрішньої військової сили, здатної придушити силу відцентрову, неспроможність і слабкість правлячої верхівки, деградація пропаганди, криза ідеї, економічний розпад.

Що з перерахованого вище є чи очікується в РФ? Де ознаки змін у суспільстві, які хоча б потенційно можуть призвести до розпаду?

Сподіваємось на "сбичу мєчт"?

Потрібно готуватися до тривалого, тяжкого протистояння

Я не став би покладатися на такий перебіг подій. Ми маємо справу з сильним, величезним за площею, за ресурсами та кількістю населення ворогом. І треба розуміти, що ворог цей нікуди не дінеться. Давайте виходити не з солодких серцю та розуму припущень, а з реалій.

Вони зможуть робити погану зброю. Але її буде багато. І вона може вбивати.

Їх 140 мільйонів, а це означає, що вони можуть поставити під рушницю більше, ніж ми. Озброїти рекрутів поганою зброєю, підготувати і знову відправити нас вбивати. Це складно зробити швидко, але попереду в них роки.

Вони багаті. З усіма санкціями, обмеженнями, заборонами вони все одно багаті. Для того, щоб вижити, у них є все. Вони ще й жирок назбирають. Ненависть до нас культивуватиметься, саме ми будемо оголошені причиною погіршення рівня життя в РФ. Ми й підступний Захід.

Протистоянню, особисто я, не бачу кінця.

І замість того, щоб мріяти, що вони всі разом помруть і розпадуться, я б до цього протистояння готувався, і робив би все можливе, щоб стати сильнішим, озброїтися краще, відбити неминучий новий удар.

Ніхто на сонці не зникне, не випарується. Геополітика — це така штука, в якій чудес не буває. Вони не переїдуть в Арктику, не порозумнішають і не зміняться. Вони завжди будуть поруч, готові вдарити у спину. Саме до цього, а не до неминучого краху треба готуватися.

Джерело.

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