Вместо СССР выросла путинская Россия. Почему миру выгоднее иметь что-то поменьше

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Россия: новая, уменьшенная и более безопасная

Великий страх Запада перед вечным возрождением российского милитаризма и реваншизма заставит международное сообщество помогать созданию сильной Украины и слабого "Русского государства", которое должно возникнуть в результате поражения путинской России в войне с Украиной. Но упразднение путинского профашистского и милитаризированного государства не должно превращаться в катастрофу для его народов.

Появление нового "Русского государства" позволит справедливо решить столетний "русский вопрос" в противовес регулярной имперской идеологии, которая каждый раз заканчивалась исторической катастрофой России.

Для нас очень важно, чтобы это новое русское государство по своим геополитическим и экономическим параметрам не было больше, чем Украина. Это единственный способ установить мир в Европе до конца 21 века.

Дефашизация и демилитаризация молодого "Русского государства" будет условием приятия его в международное сообщество вместо РФ. Потребуется очередная перестройка бывшей путинской России для новых независимых государств на основе Российской Федерации.

Конечно, создание "Русского государства" будет болезненным и тяжелым и, вероятно, будет вызывать конфликты с соседями, новыми государствами, возникшими на базе бывших провинций РФ, полуавтономных образований на Кавказе, в Сибири, на Урале, в Татарстане и др.

Один из публиковавшихся вариантов послевоенного устройства России

Часть из этих новых молодых государств сразу попадет в зависимость от "Русского государства", часть перспективных государств будет поддерживаться Украиной и Западом, а часть будет обречена на исламскую или "китайскую" судьбу.

Репарации Украине также будут неравномерно размещены по территории бывшей путинской России, в зависимости от природных ресурсов будущих молодых государств и потребностей Украины в восстановлении страны.

Перспективы Украины в послевоенном мироустройстве

В целях укрепления европейской безопасности "Русское государство" будет отделено от Украины Зоной международной безопасности шириной в 100 км.

В конечном итоге путинская Россия (РФ) исчезает как исторический субъект международной политики, как это произошло с СССР. На ее месте окажется новое "Русское государство", окруженное другими гособразованиями разного типа.

Украина вместе с США, Великобританией, Польшей, Прибалтикой создаст мощный геополитический альянс (НАТО-2), который станет ядром евразийской безопасности от Кенигсберга и Бреста до Урала и Волги и будет сотрудничать с НАТО-1 и другими альянсами.

Но для того, чтобы стать таким привлекательным и перспективным для Запада государством, победившей Украине после тяжелейшей войны с путинской Россией придется самостоятельно еще пережить очень болезненную, радикальную перестройку по очищению и реформированию политики, социума и экономики. В противном случае ослабленную, больную Украину будут бесцеремонно использовать в своей политике как на Западе, так и на Востоке. Ведь, спасая Европу от путинской агрессии и ядерного шантажа, больная и усталая Украина не может автоматически рассчитывать на вечную благодарность Запада.

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