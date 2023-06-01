Страхи Америки в Украине. Почему Вашингтон боится падения режима Путина в России

Related video

ВАШИНГТОНСКАЯ ГИБРИДНАЯ МУДРОСТЬ

Первый этап этой слабой "мудрости" — это скорее реакция, чем стратегия, на неожиданное событие — вероломное вторжение, нападение России на Украину. Реакция США: возмущение, но и удивление, что Россия не сумела захватить Киев за три дня, а Украина яростно сопротивляется врагу. Реакция США: начало мелкой военной помощи Украине и поток грозных слов со стороны Вашингтона.

Второй этап вашингтонской этой "сумасшедшей" стратегической мудрости Вашингтона: не дать России победить, но и не допустить поражения Украины. США развернули активную международную военно-политическую помощь Украине, но опасаются двух "неприятностей" - перенос Украиной военных действий на территорию России и неконтролированной стычки НАТО и России.

Путин Америке - не друг, но ее страшит то, что будет в случае краха режима Путина Фото: Пресс-служба Кремля

Сейчас США вступили в третий этап своей геополитической "мудрости", относительно конечного результата российско-украинской войны: не дать Украине победить, но и не допустить публичного и катастрофического поражения России. Ибо, с одной стороны, США боятся, что в случае очевидной победы Украины начнется неконтролированное обрушение режима власти Путина и распад, разрушение России, как в 1991 году в СССР. С другой стороны, США боятся, что Китай воспользуется поражением России больше, чем США. С третьей стороны, США боятся, что тактическое ядерное оружие (ТЯО), а также образцы тяжелого вооружения России могут оказаться в других странах, типа Китая, Ирана и Северной Кореи.

Источник

Важно