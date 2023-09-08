Не о беженцах надо волноваться. Что ждет экономику Украины после войны

Экономист Дмитрий Боярчук провел экспресс-опрос среди своей сетевой аудитории на тему: "Верите ли вы в прорывной экономический рост после окончания активных боевых действий?" И познакомил нас с результатами...

Настроения среди моего ФБ-пузыря не очень оптимистичны. Опрос, конечно, нерепрезентативный и стоит проверить результат на большей выборке. Но мой ФБ-пузырь — это хорошо информированная и в основном экспертная группа людей. И эта картинка заставляет задуматься.

Итак, половина ответивших считает, что экономическому восстановлению после окончания активных боевых действий неоткуда взяться.

23% считают, что не все однозначно, будут какие-то другие варианты, кроме "никакого роста" и сценария "экономического тигра".

21% твердо верят в наши хорошие перспективы в среднесрочной перспективе.

И где-то 4% решили морально поддержать украинцев, указали, что уже в 2024-м году начнется экономический бум.

Моя личная интерпретация таких ответов (что люди не видят, откуда возьмется рост) — это реакция на низкое качество решений. Это не война, потому что вопрос о том, что будет после. Это выглядит как то, что люди не видят тех решений, которые через год или позже могут превратиться в устойчивый рост благосостояния. Если это подтвердится на большей выборке, то не о беженцах нужно волноваться. Нужно волноваться о том, что вызревает здесь, в пределах Украины.

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