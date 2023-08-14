Не превратить Украину в маленькую Россию. Какие угрозы несет послевоенная реальность

Related video

ЛЕВОЕ ИСКУШЕНИЕ и ГОСУДАРСТВО-ОЛИГАРХ

Война требует концентрации полномочий и ресурсов в руках государства. Никакие добровольцы, никакие волонтеры, никакой бизнес не способен подменить государственную машину, на которую и ложится основное бремя ведения войны. Это аксиома.

Но чрезмерная концентрация полномочий и ресурсов в руках власти станет угрозой свободы и демократии в послевоенной Украине. Потому что такая концентрация искажает свободную и честную конкуренцию, которая является двигателем рыночной экономики и залогом демократического управления.

Если приближенность к власти станет основным конкурентным преимуществом в Украине (а к тому все идет), то коррупция и непотизм будут цвести в ней буйным цветом, независимо от количества созданных НАБУ, САПов, ВАКСов и других антикоррупционных органов. А борьба за власть приобретет совершенно уродливые формы, потому что она превратится в слишком соблазнительный джек-пот, чтобы ограничивать себя любыми моральными или иными императивами в борьбе за него.

С другой стороны, история послевоенной Европы учит, что большая война естественно выводит на политическую арену левые силы, поскольку концентрация ресурсов и регулирование рынков крайне необходимы для восстановления разрушенной страны. Именно поэтому после окончания ІІ Мировой к власти практически во всех европейских странах пришли левые правительства, за разве что несколькими исключениями неразрушенных войной франкистской Испании или салазаровской Португалии.

Показательно, что даже в Великобритании, где никогда не были популярны коммунисты, сразу после победы избиратели отдали предпочтение не консерватору Черчиллю, ставшему символом сопротивления нацистской агрессии, а лейбористам Клемента Эттли, который удачно подытожил тогдашние настроения в одной из своих речей: что было нужно британцам после завершения войны, так это "хорошо спроектированные и хорошо построенные города, парки и спортивные площадки, дома и школы, заводы и магазины".

В конце концов, даже США после победы в войне за независимость 240 лет назад (когда социализмом еще и не пахло) вынуждены были создать федеральное правительство, ввести должность президента и принять новую конституцию, понимая, что без усиления центральной власти, делегирования ей дополнительных полномочий и ресурсов, их победа может оказаться пирровой...

Украина с ее истерзанными городами и инфраструктурой, уничтоженными предприятиями, огромными заминированными территориями, сотнями тысяч раненых и контуженных ветеранов, которым будет ой как непросто вернуться к мирной жизни, миллионами эмигрантов, из которых многие никогда не вернутся на постоянное проживание в Украину, бюджетом, который сейчас более чем наполовину наполняется траншами западной помощи, а не украинскими налогоплательщиками, предстанет перед теми же вызовами.

Осознавая все эти вызовы и опасности, нам крайне важно правильно определить роль государства в послевоенной Украине. Понимая, что с одной стороны, только власть может справиться с тем масштабом задач, которые ставит война и послевоенное восстановление. С другой стороны, нам крайне важно избежать превращения Украины в маленькую Россию, которую путинский режим поставил под полный контроль, превратив в гнилое болото коррупции и неэффективности под покровом агрессивной пропаганды.

Нам не нужна такая Украина

Если коротко, то государство призвано создать инфраструктуру для экономического (и как следствие — демографического) бума, избежав соблазна превратиться в основное экономическое действующее лицо. Государственный капитализм Путина или Си с доминантой государственных компаний радикально неприемлем для Украины.

А это значит, что государство должно быть достаточно сильным, способным и субъектным, чтобы заставить крупных частных игроков, в частности транснациональные корпорации или местных монополистов, играть по жестким правилам, которые заставляют их эго работать на общее благо, в частности отказаться от сверхприбылей, спрятанных в оффшоры, платить справедливую ренту за использование невозобновляемого ресурса (например, полезные ископаемые или земля) и придерживаться экологических стандартов. Локомотивы экономики (крупные корпорации) нам крайне нужны, но рельсы (справедливые правила игры) для них должно определять и гарантировать государство, чтобы эти акулы бизнеса не превратили Украину в Америку времен Gilded Age...

А вот что касается малого бизнеса, то государство должно рассматривать его не как объект фискального рэкета, а как партнера в уменьшении социального давления на бюджет. Я бы вообще освободил такой бизнес (с оборотом, например, до 10 млн. грн в год) от любых налогов и проверок. Сделал бы его (пока этот бизнес не выходит из законного поля) неуязвимым для силовиков. Кормишь семью? Учишь детей? Содержишь родителей? Честь тебе и хвала — заплатишь косвенные налоги на заправке или в магазине, когда тратишь честно заработанные деньги. Мелкий и средний бизнес в силу своей массовости должен стать гарантом демократического развития в послевоенной Украине...

Остерегаемся простых решений! Когда завершится война, Украине и украинцам предстоит пройти между Сциллой слепой веры в государство, которое рискует превратиться в маленькое подобие путинской России, где олигархов ельцинской эпохи заменили чиновники и силовики путинского разлива, и Харибдой слепой веры в рынки, которая почти наверняка превратит нашу страну в подобие европейской Аргентины.

И поэтому уже сейчас следует думать, дискутировать и планировать архитектуру и функционал власти в послевоенной Украине. Чтобы, выиграв независимость, не проиграть будущее...

Источник

Важно