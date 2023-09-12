Мобилизация с выездом мужчин. Как остаться свободной страной - и не ослабить армию
Украинское государство проводит мобилизацию не самым идеальным образом — в частности, нарушает базовый принцип свободы личности, отмечает политолог Алексей Арестович. Но, вообще-то, мобилизация для победы — вещь совершенно необходимая.
Процесс мобилизации вызывает много вопросов и недовольства у граждан, но из-за недостаточной и неудовлетворительной коммуникации со стороны государства их становится еще больше.
Ничто так не определяет государство, как его способность провести мобилизацию.
У украинского государства и общества множество болячек, которые привели нас за тридцать лет к решающей потере экономического и военного потенциала.
Они хорошо знакомы и об этом можно говорить много и подробно.
Мобилизация не может качественно отличаться от других процессов.
Ее можно проводить более тонко, как и подходить к запрету на выезд мужчин за границу, который прямо противоречит одной из основных идей Украины – свободе.
Можно было выработать механизм, который бы давал возможность свободно ездить мужчинам за границу, но по необходимости можно было призывать человека в армию.
Сам отказ явиться по первому свистку должен быть социально осуждаем, а юридические последствия должны указывать человеку на главную ошибку в его жизни.
Так или иначе, но континентальную войну не могут выиграть только добровольцы и профессиональные военные. Их количества недостаточно при таком размахе военных действий и угроз на отдельных направлениях, где тоже необходимо держать войска.
Нам неизбежно необходима мобилизация тех, кому страшно, кто не планировал связывать свою жизнь с армией, тем более – участвовать в боевых действиях.
Но ситуация такова, что если сейчас не мобилизоваться в украинскую армию при необходимости, то существует реальная угроза того, что в будущем могут забрать в российскую армию для войны против Сил обороны или польской армии.
Такова сейчас ситуация на оккупированных территориях, где мобилизуют украинцев в российскую армию.
Выбор жесток.