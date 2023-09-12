Мобилизация больных. С какими болезнями теперь будут призывать на службу в Украине

"Одна из огромных проблем ВВК на сегодняшний день касается того, что лиц, которых забрали на войну, вовремя не проверили, не диагностировали им диагнозы, а на поле боя происходят приступы, например, эпилепсии, после чего либо боевые задачи не выполняются, либо происходят ошибки, которые потом стоят стране очень дорого". Мнение.

С начала сентября все украинское сообщество, которое так или иначе имеет отношение к военной медицине, не может спокойно реагировать на нововведения со стороны Министерства обороны Украины.

Приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 были внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402), чем утверждено новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе с 25 августа.

С какими болезнями могут мобилизовать в Украине

Были сняты ограничения на определение пригодности к военной службе людей с такими категориями расстройств:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Изменения по определению пригодности к военной службе

Кроме этого, ВВК должна устанавливать пригодность человека к службе по конкретной военной специальности. Это означает, что если человек признан непригодным к службе по какой-то конкретной военной специальности, командир части может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.

Сейчас ТЦК и медучреждения могут между собой делиться информацией, если ВВК нужно принять решение о диагнозе и пригодности лица к военной службе.

Относительно нового перечня болезней, то, согласно логике нового Приказа, такие заболевания в своем большинстве действительно проходят бессимптомно. Поэтому, если нет функциональных нарушений органов, то такие лица являются трудоспособными, следовательно могут проходить военную службу. Но, учитывая то, как проводят медицинскую комиссию в ТЦК, к качеству диагностики много вопросов. На практике — с гепатитом и ВИЧ уже давно служат.

Раскрытие врачами медицинских данных военнообязанных для ТЦК

Также, согласно Приказу, были внесены соответствующие изменения относительно передачи медицинскими учреждениями информации в ТЦК по определенным заболеваниям граждан.

Отныне, в соответствии с п. 2.4 Раздела 2 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, ежегодно перед проведением приписки граждан к призывным участкам районными (городскими) ТЦК и СП направляются запросы для получения таких документов от:

заведений здравоохранения (врачей по оказанию первичной медицинской помощи) — выписки из медицинских карт амбулаторных (стационарных) больных по форме № 027/о, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины от 14 февраля 2012 года № 110 "Об утверждении форм первичной учетной документации и Инструкций по их заполнению, используемых в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28 апреля 2012 года под № 661/20974 (далее — форма № 027/о), данные медицинского осмотра, характеризующие состояние здоровья призывников;

врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, с которыми заключены декларации, — медицинские характеристики на допризывников по форме, приведенной в приложении 3 к Положению о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятия призывников на военную службу по контракту, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 21 марта 2002 года № 352.

Все эти нововведения вызвали бурю эмоций не только среди украинского населения, а также и среди врачей, которым придется предоставлять (читать: раскрывать) информацию о заболеваниях и диагнозах определенных лиц.

То есть, на сегодняшний день ТЦК и медучреждения действительно могут между собой делиться информацией, если ВВК нужно принять решение о диагнозе и, соответственно, о пригодности лица к военной службе.

Нововведения вызвали бурю эмоций также и среди врачей, которым придется раскрывать информацию о заболеваниях и диагнозах лиц

Общаясь с врачами относительно новых изменений, я получила несколько разных взглядов на одну и ту же ситуацию. Одни говорят, что передача такой информации является раскрытием медицинской тайны о болезни пациента, поэтому некоторые врачи считают, что это недопустимо, даже если законодательство сейчас предоставило такое право на распространение информации о диагнозах человека.

Другие врачи говорят, что это нововведение является достаточно обоснованным, поскольку, во-первых, на сегодняшний день в электронной системе Helsi есть вся имеющаяся информация о любом пациенте и любой врач в Украине, который имеет доступ к Helsi, может посмотреть медицинскую карту. А во-вторых, если человек имеет хронические заболевания, то врачи ВВК, сделав запрос, будут знать, насколько подробно нужно обследовать человека (а не то, что происходит сейчас).

Одна из огромных проблем ВВК на сегодняшний день касается того, что лиц, которых забрали на войну, вовремя не проверили, не диагностировали им диагнозы, а на поле боя происходят приступы, например, эпилепсии, после чего либо боевые задачи не выполняются, либо происходят ошибки, которые потом стоят стране очень дорого.