Фронтовики должны отдохнуть. Почему бойцам на передней линии нужна ротация

Общественный деятель Виктор Трегубов предлагает всем мужчинам в тылу задуматься над тем, как тяжело приходится фронтовикам. О том, что воюют живые люди, которым нужен хотя бы кратковременный отдых.

Осторожно, злой текст. Потому что очень хочется разложить, почему те, кто видел реальный фронт, несколько напрягаются, когда слышат об экономическом, культурном и болельщицком.

Против нас идет война на геноцид. Настоящие ее цели сформулировала моя, прости небо, бывшая подруга, а ныне ведущий российский шизовоенкор Аня Долгарева: убить всех, кто сопротивляется, и воспитать их детей русскими.

Эта формулировка проверена практикой. Именно так они поступают на оккупированных территориях. Добуквенно так.

Мы все еще можем проиграть эту войну. Нам ценой сверхусилий и помощи партнеров удалось снизить вероятность этой ситуации, но не до нуля. Мы можем также оказаться в ситуации, в которой конфликт полузаморозится на большую часть нашей жизни. В первом случае выбор будет — сбежать или умереть. Во втором добавится вариант "жить в нищете и страхе".

Для того, чтобы выиграть войну, нам нужны люди. Оружие и деньги нам дают (если вы думаете, что как только военкомат выдернет вас из экономики, она навернется от отчаяния и грусти, это не совсем так).

И здесь такая проблема, неочевидная гражданским. Люди нам нужны не столько для того, чтобы заменить погибших и раненых. Люди нужны и для того, чтобы была хотя бы призрачная возможность для ротаций тех, кто воюет уже скоро два года как.

Каждый фронтовик мечтает хотя бы ненадолго обнять своих родных. Фото: УНИАН

Война истощает. Морально и медицински. Люди не могут воевать годами. Ты просто видишь, как они меняются на глазах, как в фильме "Иди и смотри" главный герой за сутки проходит путь от ребенка до старца.

Это можно предотвратить ротациями. Я не говорю даже о таком счастье, как дембель, но если людям будут давать хотя бы отдыхать достаточный промежуток времени, уже будет легче.

Таких промежутков у них нет. Они реально тают на глазах, сквозь них пейзажи видно. А ничего с этим не сделаешь, потому что на них сейчас небо держится.

А люди, которые могли бы подхватить, заняты. Они держат альтернативные фронты...

И вот это вот реально рвет все шаблоны. Так, как если бы рядом с тобой человек камни таскал 20 часов в сутки семь дней в неделю, а рядом проходили другие и радовались, как хорошо, что все их смены на одного дежурного свалили.

И как будто все аргументы имеют определенное отношение к реальности. И плоскостопие, и пацифизм, и "я не умею", и ценность в других профессиях, и сложные жизненные обстоятельства. И даже "не всем воевать" — да, ладно, не всем, но почему не тебе?

Это я сейчас даже не обвиняю. Это я просто объясняю, почему все эти оправдания для тех, кто видит расклады с обеих сторон, звучат как, ну я не знаю... Как будто троица гопников девушку насилует, один мужик пытается их куском кирпича отогнать, а рядом стоит целая автобусная остановка граждан, и у всех свои, крайне серьезные и неотложные причины не вмешиваться. Где-то так.

Вы можете с этим не соглашаться, но должны это понимать.

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