Проверки ВВК в Украине продолжаются. Почему могут отменить определение "ограниченно годный"?

"Даже после того, как будут проведены проверки всех МСЭК и ВВК, разоблачены соответствующие фальсифицированные выводы и лица, которые к этому причастны, будут пересмотрены соответствующие решения в отношении лиц, которые незаконно были сняты с воинского учета и которые выехали из страны, возникает вопрос: как власть реализует возвращение таких мужчин в Украину?". Мнение

Сейчас в Украине активно проводят проверки всех военно-врачебных комиссий. По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, проверено уже более 75% комиссий; в процессе были зафиксированы нарушения в отношении военнообязанных после прохождения ВВК.

Данные нарушения связаны с неверной диагностикой заболеваний и с неправильно установленными диагнозами. На практике уже известно много случаев, которые привели к определенным уголовным правонарушениям со стороны врачей ВВК, а также к нарушениям прав некоторых граждан.

По словам Уполномоченного по правам человека, если "человек в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, он может быть в штабе"

Проблемы две и обе нужно решать — принимать превентивные меры для не повторения этих ошибок в будущем. Одна история, когда здоровые граждане были признаны "непригодными" к военной службе и на этом основании не пошли воевать на фронт, вместо этого уехали за границу осваивать другие страны и строить новую жизнь. И совсем другая история, когда действительно больные лица, нуждающиеся в систематическом лечении и регулярной медицинской помощи, были признаны "годными" или "ограниченно годными" к военной службе. Что происходит с такими людьми во время несения военной службы? Обострение болезней или даже смерть, и все это из-за отсутствия своевременной медицинской помощи, или даже из-за дефицита нормального режима питания, сна и др. Количество подобных случаев говорит само за себя.

Как врачи ВВК реализовывают возможность "играть" понятиями "годен", "непригоден", "ограниченно годен"? Это связано не только с фальсификацией медицинской документации, подделкой истории болезни, но и с трактовкой самого заболевания. Поскольку, в соответствии с "Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", при установлении диагноза принимается во внимание не только наличие болезни, но и еще степень ее проявления, то есть, насколько то или иное заболевание мешает человеку проходить военную службу. Это достаточно мощный инструмент в руках врачей ВВК, благодаря своему "личному субъективному видению" комиссия может или вообще не диагностировать действительно существующее заболевание, или признать его таким, что не будет мешать военной службе.

Тысячи мужчин с начала войны выехали за границу, многие — с помощью сфальсифицированных ВВК справок о непригодности

Омбудсмен Украины считает, что в законодательстве вообще нужно убрать формулировку "ограниченно годный". Это поможет избежать или хотя бы минимизировать разночтения диагнозов в будущем. По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, если "человек в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, он может быть в штабе или в составе ракетных войск".

Со своей стороны, Секретарь СНБО также подтвердил, что на сегодняшний день термины "годен", "непригоден", "ограниченно годен" имеют иногда двойную или даже тройную трактовку. Для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить документ, который определяет степень пригодности мужчины к прохождению военной службы.

Даже после того, как будут проведены проверки всех МСЭК и ВВК, разоблачены соответствующие фальсифицированные выводы и лица, которые к этому причастны, будут пересмотрены соответствующие решения в отношении лиц, которые незаконно были сняты с воинского учета и которые выехали из страны, возникает вопрос: как власть реализует возвращение таких мужчин в Украину?