Будет, как под Херсоном. Как ВСУ создают условия для прорыва в Запорожском треугольнике

На Запорожском направлении назревает украинский прорыв, прогнозирует военный обозреватель Александр Коваленко . Он видит признаки такого развития ситуации, какая создаст возможность обвалить российский фронт, как это было под Херсоном.

Запорожский треугольник оживился. В целом это неудивительно, ведь никакого затишья не было, а была тяжелая работа по созданию условий для "оживления". В частности, по истощению того ресурса, который был переброшен российским командованием из Луганской области в Запорожскую.

Очень интересно то, что по мере оживления движения Сил обороны Украины (СОУ) в треугольнике Новопрокоповка-Вербово-Очеретоватое, в СМИ заговорили о том, что Путин, якобы, приказал Шойгу остановить наступление украинской армии в Запорожской области любой ценой. Скажем так, остановить не удастся и вряд ли именно такой приказ и именно с такой формулировкой звучал. А вот что на самом деле будут пытаться в командовании РОВ сделать, так это затормозить продвижение СОУ, надеясь, что оно не прорвет вторую линию обороны до ухудшения погодных условий.

О том, что российское командование вынашивает именно такие планы — затягивать бои в обороне до сезона дождей и заморозков, я писал некоторое время назад. Но что могло произойти, что пришлось эту тему актуализировать? А произошло одновременно сразу три одинаковых по своей сути события.

Практически одновременно, свою боеспособность потеряли подразделения 810-й ОБрМП, была ликвидирована значительная часть офицерского состава подразделений 7-й ДШД и подорвана боеспособность 234 и 237 ДШП 76-й ДШД. Кстати, именно тех, которые должны были принять непосредственное участие в окружении СОУ в треугольнике.

То есть те подразделения, которые должны были принять участие в "разгроме" СОУ, очень быстро сами же "устали". И сразу началось. В западном и юго-западном секторе у Вербового СОУ продвинулись, пройдя второй рубеж второй линии обороны, продолжая охват села с "подбрюшья". В северном секторе продвинулись к Новофедоровке.

В северном и северо-восточном секторе от Новопрокоповки аналогично, есть продвижение СОУ и охват села левым флангом от трассы 0408. Кроме того, был пройден очень сложный укреп-лабиринт "Олень". По сути, после падения "Оленя" россиянам уже делать в Новопрокоповке нечего, но тактика оккупантов не такая. Они до последнего будут сидеть во всех норах, траншеях, окопах, ВОПах и никто не даст приказа им отходить на другие позиции, пока не прилетит то, что им уже этого сделать не даст. А после того, как будут эти позиции СОУ заняты, оккупанты начнут их яростно контратаковать, пытаясь отбить. Классика.

Но главное другое. В такой классике они теряют ресурс, который не способен остановить продвижение и из чего можно сделать неутешительный вывод — торможение, но не остановка СОУ, возможно лишь при наличии достаточного ресурса. Но, перетягивая этот ресурс для мясорубки в Запорожском треугольнике, ослабляются плацдармы, откуда этот ресурс забирается.

В общем, командование оккупантов стоит перед дилеммой. Забирая ресурс с других плацдармов, они могут создать прецедент для начала наступления СОУ там, где этого не ждут. Не поставляя в Запорожскую область нужного количества ресурса, их вторая линия обороны обвалится с треском в октябре и потянет за собой третью линию. И вот как решать такую задачу, без мобилизации, которую до выборов не очень хочется проводить?

А пока российское командование в тупике, СОУ решают свою задачу — максимально улучшить свои позиции, чтобы сезон дождей и ухудшение погодных условий нас застал там, где эти погодные условия не играют значительной роли. И в Запорожской области таких участков может быть три, максимально неблагоприятные, средней терпимости и максимально положительные для наших действий. И даже выход СОУ на участок средней терпимости для командования РОВ уже будет поражением.

Россияне в Запорожской области сейчас, как в свое время на правом берегу Херсонщины. Удивительно, что они до сих пор этого не понимают. Или понимают, но таков их путь.

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