На "стене плача" в Киеве закончилось место: Кто будет освобождать Украину от оккупантов?

На киевской 'стене плача' с фотографиями погибших бойцов не осталось места, пишет волонтер Геннадий Друзенко . Это наталкивает его на невеселые размышления о том, кто же будет освобождать страну от оккупантов, если уходят лучшие?

УКРАИНСКАЯ СТЕНА ПЛАЧА

Как-то незаметно-символически закончилось место на Украинской стене плача. Длинной монастырской стены стало мало, чтобы вместить лица тех, кто положил свою жизнь за Украину. Кто заплатил самую высокую цену. Кто демобилизовался в небесное войско...

Мы не знаем, сколько их, сыновей и дочерей Украины, а также сыновей и дочерей других стран, приехавших защищать "нашу и вашу свободу", сейчас молится за нас на небесах. Мы не знаем даже порядка цифр безвозвратных потерь — можем только догадываться. Но то, что на Украинской стене плача не осталось свободного места, символически кричит-голосит о цене, которую мы платим, чтобы выстоять под натиском орды.

Когда наши чиновники говорят, что для победы нам не хватает оружия, я отвечаю, что еще больше нам не хватает хорошо вышколенных, мотивированных и здоровых бойцов. Слишком много лучших служат Украине уже в небесном корпусе. Слишком контрастирует фронтовая и тыловая жизнь. Слишком мало осталось тех, кто мечтает защищать родину. И все больше тех, для кого жизнь — это business as usual за спинами тех, кто из окопов держит украинское небо.

Те, кто держит украинское небо Фото: Минобороны Украины

Чтобы выстоять и победить, нам срочно надо делать что-то с рецидивом советскости в украинской армии. С бездушием некоторых командиров, которые "за ценой не постоят". С махровой коррупцией в тылу. С социальной несправедливостью, которая превращает воинский долг в наказание за бедность. С бумажным бюрократическим болотом в армии, которое демотивирует даже лучших. С цинично брошенным на произвол судьбы (а точнее, "в распоряжение") "отработанным человеческим материалом" тех, кто заплатил за войну своим здоровьем, а теперь надолго застрял в чистилище между фронтом и демобилизацией

Нехватка места на Украинской стене плача для меня — символический рубикон. Который означает, что дефиницию победы следует ставить в контекст цены, которую мы готовы платить за нее. Что наш основной козырь — человекоцентричность украинского этоса — в последнее время все больше подрывает советское "мы за ценой не постоим". Что мотивированные новобранцы заканчиваются, а войне конца-края не видно. И что сейчас главный вызов для Украины — чем воевать — трансформируется в другой — кто будет освобождать украинскую землю.

Потому что при всей важности дронов, танков, ракет и авиации, во вражеские окопы заходят штурмовики. Которые все больше демобилизуются в небесное войско...

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