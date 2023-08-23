Круты XXI века. Почему Украина теряет лучших людей в войне за свое будущее

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ЭФФЕКТ КРУТ: О ВОЙНЕ И БУДУЩЕМ

Наше кардинальное отличие от россиян заключается в том, что на войну у нас прежде всего пошли "дети майданов" — пассионарное меньшинство, которое стремилось изменить страну к лучшему, верило в возможность таких изменений и было их активными агентами.

В орде в бой рвутся прежде всего жертвы ресентимента. Стремящиеся "возродить величие России", воскресить то ли Российскую империю, то ли Советский Союз. Реконструктор Стрелков-Гиркин — их прекрасное олицетворение.

Россияне хотят реванша, возвращения в прошлое, которое грезится им величественным и славным; мы — другого будущего. И поэтому перед украинскими пассионариями стоит двойной вызов: противостоять реваншистам снаружи и тем, кто исповедует принцип "лишь бы не хуже" внутри.

Будущее (которое по определению отлично от современности) на самом деле нужно лишь малой части пассионариев. Жить "на обновленной земле" хочет абсолютное меньшинство. Потому что слишком адаптивно человеческое существо. Слишком гибкий у него позвоночник. Возмущаясь взяточничеством среди военкомов, судей, врачей и депутатов, рядовой гражданин не просыпается с мыслью, как это предотвратить. Скорее жалеет, что среди власть имущих нет его (именно его) кума, брата, свата...

Трагедия этой войны, в частности, в том, что именно пассионарии стояли в очередях в военкоматы в начале этой войны, именно они часто без какой-либо мобилизации или статуса становились на защиту родины, создавали легендарные подразделения и, к сожалению... погибали также первыми...

Чуть ли не ежедневно наблюдая в Интернете, как работники военкоматов вылавливают на улицах и площадях городов будущих защитников родины, я понимаю, что запас настоящих пассионариев у нас заканчивается. Записных балаболов, создающих информационный шум, хватает. Ответственных лидеров, способных повести за собой людей в неизвестное будущее, остается все меньше.

Мой друг Владислав Кириченко называет это "эффектом Крут". Когда агенты изменений, дрожжи, призванные квасить все общественное тесто, преждевременно погибают, защищая родину. Наверное, символом такого современного украинского пассионария, который не хотел мириться с низменными реалиями украинской жизни, был Роман Ратушный, безвременно погибший летом прошлого года.

Память о героях Крут похожа на память о погибших героях нынешней войны

Мартиролог этой войны содержит тысячи имен современных "крутян", призвание которых — быть агентами изменений в этой стране, но которые стали ее защитниками и преждевременно положили голову за нее. И это даже трагичнее и дальновиднее временно оккупированных территорий. Потому что за лучшее будущее для своего народа борются люди, а не квадратные километры...

Одержимость возвращением территорий может стоить нам утраченного будущего. Потому что пассионарии, агенты перемен — это искусственный товар, и они по определению не могут прятаться от войны где-то в сытой Европе или бегать от военкоматов в Украине. Абсолютное большинство из них уже воюет. Многие — уже положили жизнь за право украинцев самим выбирать свою судьбу. И самая большая угроза заключается в том, что без современных крутян вероятность потерять шанс на лучшее будущее для Украины драматически возрастает.

И поэтому Украина сейчас под двойной угрозой. "Просто прекратить стрелять" означает вознаградить Путина за его отвратительное вторжение в Украину, разрушение глобальной архитектуры безопасности и разорение правил, на которых держался послевоенный мир. Это означает предать тех, кого Украина не смогла защитить в первой половине 2022 года, но кто так искренне ждет возвращения желто-голубых флагов в свои города и поселки.

В то же время война до "последнего деда в последнем украинском селе" может надорвать Украину. Будем искренни: главная проблема на фронте сейчас не нехватка оружия — все критичнее становится нехватка мотивированных и обстрелянных бойцов. Мы еще, слава Богу, далеки от "брожения в войсках", которое обычно предшествует революциям или восстаниям. Но мы, к сожалению, также уже далеки от того безудержного желания выстоять и победить любой ценой, которое переполняло украинцев весной 2022-го. Кто будет строить будущую Украину, если она заберет слишком много современных украинских крутян?

В последнее время все больше убеждаюсь, что ключи к победе в войне с ордой лежат не в Вашингтоне, Берлине или Брюсселе — они лежат в Киеве. Или Украина изменится, как она изменилась весной 2022-го, удивив весь мир, или война забуксует и превратится в мясорубку, которая перемалывает человеческие тела без какого-либо существенного продвижения на фронте. И чем дольше эта мясорубка будет работать, тем меньше мотивации воевать до победного конца будет оставаться у украинцев. И тем больше будет расти запрос на радикальные изменения. А реализовать этот прорыв в будущее смогут только настоящие адепты и агенты перемен, ростки новой украинской элиты — те самые пассионарии, которых мы ежедневно теряем на фронте...

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