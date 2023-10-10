Кто проспал войны в Украине и Израиле? Почему финансовая разведка не увидела деньги для террористов

По мнению экономиста Виталия Шапрана , нынешние войны проспала прежде всего финансовая разведка. Ведь терроризм (в том числе государственный) немыслим без солидного финансирования, и с ним можно бороться, лишь отрезав ему денежные потоки.

О провале финансовой разведки и сложном Мире финансов.

Война с РФ, которая началась в 2022 году, события в Израиле, даже беспорядки в Ираке год назад на фоне плохого урожая на Ближнем Востоке — это все совсем не случайности. Любая крупная военная операция или террористическое мероприятие нуждаются в финансировании. Финансирование терроризма, как правило, происходит за счет неофициальных (теневых) фондов. Торговля оружием, фонды для найма террористов и другие логистические процессы в больших масштабах должны оставлять следы в банках и финансовой системе.

Здесь может быть справедливое замечание, что сложность процессов финансирования обусловлена тем, что мы имеем дело с государством-террористом. Весь федеральный бюджет РФ — это по сути смета войны. Действительно, так и есть, но вместе с тем, еще и был феномен вагнеровцев, были выплаты коллаборационистам, было (и видимо до сих пор есть) финансирование работы группы Сивковича, группы Медведчука, нелегалов российской СВР и т.д. Так же и Палестина, неожиданно накопила 5000 ракет, которые должны были что-то стоить, где-то изготавливаться, тайно храниться.

Кто и на какие деньги вооружил всех этих людей? Фото: Mahmud Hams

То есть организация любых нелегальных процессов требует нелегальных фондов. Поэтому лучший путь предупреждения терактов длительного действия — предотвращение или прекращение их финансирования. Передвижение золота, наличной валюты, расчеты в крипто-активах, расчеты в экзотических валютах — все это должно интересовать финразведки не только США и ЕС, но и Израиля, Польши, Украины и даже КНР.

Однако, учитывая начало террористических войн, финансовые разведчики проспали эти события. Особенно они прозевали мониторинг за расчетами через крипто-валюты. Ну какой может быть финмониторинг, когда одна из обанкротившихся крипто-бирж была зарегистрирована на Антигуа и Барбуда, имела штаб-квартиру на Багамских островах, и, как впоследствии оказалось, бухгалтерия компании велась в маленькой тетради и даже на салфетках. Пентагон только в 2022 году развернул исследовательские программы по расчетам крипто-активами, но, видимо, уже было поздно.

Думаю, война в Украине и Израиле имеют очень похожие террористические черты, и после изучения финансирования этих войн рынок золота (в сегменте его физического перемещения), ряд оффшорных юрисдикций и рынок крипто-активов ожидают важные изменения. Россиян и боевиков ИГ и ХАМАС вряд ли можно довести до состояния расчетов за террористические услуги ведрами с сырой нефтью, но значительно усложнить их террористической бухгалтерии жизнь — вполне возможно.

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