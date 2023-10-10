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Мнения Война в Израиле

Кто проспал войны в Украине и Израиле? Почему финансовая разведка не увидела деньги для террористов

По мнению экономиста Виталия Шапрана, нынешние войны проспала прежде всего финансовая разведка. Ведь терроризм (в том числе государственный) немыслим без солидного финансирования, и с ним можно бороться, лишь отрезав ему денежные потоки.

Виталий Шапран
Виталий Шапран
Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА)
eye 260
биткоин, криптовалюта, финансирование
Никто не отследил финансовые потоки, которые питали террористов...
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Война с РФ, которая началась в 2022 году, события в Израиле, даже беспорядки в Ираке год назад на фоне плохого урожая на Ближнем Востоке — это все совсем не случайности. Любая крупная военная операция или террористическое мероприятие нуждаются в финансировании. Финансирование терроризма, как правило, происходит за счет неофициальных (теневых) фондов. Торговля оружием, фонды для найма террористов и другие логистические процессы в больших масштабах должны оставлять следы в банках и финансовой системе.

Здесь может быть справедливое замечание, что сложность процессов финансирования обусловлена тем, что мы имеем дело с государством-террористом. Весь федеральный бюджет РФ — это по сути смета войны. Действительно, так и есть, но вместе с тем, еще и был феномен вагнеровцев, были выплаты коллаборационистам, было (и видимо до сих пор есть) финансирование работы группы Сивковича, группы Медведчука, нелегалов российской СВР и т.д. Так же и Палестина, неожиданно накопила 5000 ракет, которые должны были что-то стоить, где-то изготавливаться, тайно храниться.

ХАМАС Fullscreen
Кто и на какие деньги вооружил всех этих людей?
Фото: Mahmud Hams

То есть организация любых нелегальных процессов требует нелегальных фондов. Поэтому лучший путь предупреждения терактов длительного действия — предотвращение или прекращение их финансирования. Передвижение золота, наличной валюты, расчеты в крипто-активах, расчеты в экзотических валютах — все это должно интересовать финразведки не только США и ЕС, но и Израиля, Польши, Украины и даже КНР.

Однако, учитывая начало террористических войн, финансовые разведчики проспали эти события. Особенно они прозевали мониторинг за расчетами через крипто-валюты. Ну какой может быть финмониторинг, когда одна из обанкротившихся крипто-бирж была зарегистрирована на Антигуа и Барбуда, имела штаб-квартиру на Багамских островах, и, как впоследствии оказалось, бухгалтерия компании велась в маленькой тетради и даже на салфетках. Пентагон только в 2022 году развернул исследовательские программы по расчетам крипто-активами, но, видимо, уже было поздно.

Думаю, война в Украине и Израиле имеют очень похожие террористические черты, и после изучения финансирования этих войн рынок золота (в сегменте его физического перемещения), ряд оффшорных юрисдикций и рынок крипто-активов ожидают важные изменения. Россиян и боевиков ИГ и ХАМАС вряд ли можно довести до состояния расчетов за террористические услуги ведрами с сырой нефтью, но значительно усложнить их террористической бухгалтерии жизнь — вполне возможно.

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