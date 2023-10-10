Хто проспав війни в Україні та Ізраїлі? Чому фінансова розвідка не побачила грошей для терористів
На думку економіста Віталія Шапрана, нинішні війни проспала передусім фінансова розвідка. Адже тероризм (у тому числі державний) немислимий без солідного фінансування, і з ним можна боротися, лише відрізавши йому грошові потоки.
Про провал фінансової розвідки та складний Світ фінансів.
Війна з РФ, яка розпочалась у 2022 році, події у Ізраїлі, навіть безлади у Іраку рік тому на тлі слабкого врожаю на Близькому Сході – це все зовсім не випадковості. Будь-яка велика військова операція чи терористичний захід потребують фінансування. Фінансування тероризму, як правило, відбувається за рахунок неофіційних (тіньових) фондів. Торгівля зброєю, фонди для найму терористів та інші логістичні процеси в великих масштабах повинні залишати сліди в банках та фінансовій системі.
Тут може бути справедливе зауваження, що складність процесів фінансування обумовлена тим, що ми маємо справу з державою-терористом. Весь федеральний бюджет РФ – це по суті кошторис війни. Дійсно, так і є, але рівно з тим ще і був феномен вагнерівців, були виплати колаборантам, було (і мабуть досі є) фінансування роботи групи Сівковича, групи Медведчука, нелегалів російської СЗР і т.д. Так само і Палестина, зненацька накопичила 5000 ракет, які мали щось коштувати, десь виготовлятись, таємно зберігатись.
Тобто організація будь-яких нелегальних процесів потребує нелегальних фондів. Тож найкращий шлях попередження терактів тривалої дії – унеможливлення або припинення їх фінансування. Пересування золота, готівкової валюти, розрахунки в крипто-активах, розрахунки в екзотичних валютах – все це має цікавити фінрозвідки не тільки США та ЄС, але й Ізраїлю, Польщі, України і навіть КНР.
Втім, з огляду на початок терористичних віїн, фінансові розвідники проспали ці події. Особливо вони прогавили моніторинг за розрахунками через крипто-валюти. Ну який може бути фінмоніторинг, коли одна із збанкрутілих крипто-бірж була зареєстрована на Антігуа і Барбуда, мала штаб-квартиру на Багамських островах, і, як згодом виявилось, бухгалтерія компанії велась в маленькому зошиті і навіть на серветках. Пентагон тільки у 2022 році розгорнув дослідницькі програми з розрахунків крипто-активами, але, мабуть, вже було запізно.
Думаю, війна в Україні та Ізраїлі мають дуже схожі терористичні риси, та після вивчення фінансування цих війн ринок золота (в сегменті його фізичного переміщення), ряд офшорних юрисдикцій та ринок крипто-активів очікують важливі зміни. Росіян та бойовиків ІД та ХАМАС навряд чи можна довести до стану розрахунків за терористичні послуги відрами з сирою нафтою, але значно ускладнити їх терористичній бухгалтерії життя – цілком можливо.Важливо