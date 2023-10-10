Венгрия Украине - не пример. Как Польша отстояла свою свободу, избежав нового российского рабства

Венгрия и Польша дают Украине два противоположных примера жизни после окончания российского господства, пишет экономист Ярослав Романчук . Венгры — опыт отрицательный, с уходом в новое рабство, поляки — положительный, с курсом на свободу.

Две страны Евросоюза. Два мировоззренческих полюса

Две страны Европы. Обе испытали на себе железный сапог советского солдата. Обе были в Варшавском договоре. Обе были не по-сталински, не по-брежневски советскими, с небольшими вкраплениями рыночных шалостей.

В конце 1980-х обе стали свободными от советской диктатуры. Перед обеими открылись двери свободы и демократии. Венгрия даже быстрее Польши интегрировалась в мировую экономику, быстрее привлекала иностранные инвестиции.

Уже в первой половине 1990-х Венгрия и Польша выбрали разный режим реформ. Венгрия сделала ставку на градуализм, на "гуляшный" социализм с человеческим лицом. Польша же проповедовала, по крайне мере, во времена Л. Бальцеровича, системные рыночные реформы.

Венгрия все время заигрывала с Большим государством. Польша постоянно хотела от него избавиться. Обе страны стали членами НАТО и ЕС. Обе страны декларировали приверженность принципам свободы, демократии, верховенства права и добрососедства.

Политические, культурные, экономические элиты стран выбрали себе разных иностранных партнеров. Венгрия переформатировала, перезагрузила отношения с Россией. Трехбуквенные российские сетевые имперские структуры (ФСБ, СВР, ОПГ) через Газпром, нефтяных и финансовых баронов быстро нашли общий язык с венгерскими политиками, бизнесменами и через них – с производителями информационного контента. Постепенно Венгрия вошла в орбиту своих бывших поработителей. Внуки тех, кто давил венгров танками в 1956 году, "купили" внуков тех жертв в Венгрии, которые боролись за свою свободу. Постепенно рашистская империя зла вскормила внутри ЕС и НАТО своего троянского коня. Венгрия сначала баловалась с Левиафаном, а потом незаметно попала в его цепкие лапы.

Польша выбрала курс на полное освобождение от российского влияния

Польша пошла другим путем. Живые исторические раны от советской, российской тирании не была замотаны бинтом коварных коммерческих сделок, хотя попытки были. Поляки не забыли, не простили, держали ухо востро. Real politik вставлял палки в колеса. Немецко-российские геополитические, энергетические клещи быстро укрепились, в Польшу вцепились, Евросоюз под себя подмяли. Несмотря на это, поляки себя отстояли. Ориентиры не потеряли. С пути свободы и курса на Запад не сбились.

Польша предельно четко и ясно видит, кто агрессор, а кто жертва, кто друг, а кто враг. Поэтому поляки всецело поддерживают Украину. Им не нужно объяснять, что Украина борется и за их свободу и независимость. Независимость от Империи зла, от сил тоталитарного реванша. Поляки однозначно за Америку. Она справится с социалистической опухолью, выздоровеет, чтобы укрепить фронт борьбы против тоталитаризма, рашистского империализма и хамасовского терроризма.

Поэтому за мелкими коммерческими спорами, разногласиями, размолвками критически важно не терять ценностной ориентир. Наша команда сил Добра – это Польша, Великобритания, США, Канада, страны Балтии и Скандинавии. Ценим друзей, партнеров и союзников. А венграм очень даже уместно напомнить их собственную историю, а также довести информацию о сути режима Орбана. Дерашизация правдой и фактами вместо прямых оскорблений и нападок – только так глобальная команда Добра будет увеличиваться и укрепляться.

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