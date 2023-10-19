Призрак украинского десанта. Как Россия раздувает панику вокруг ситуации на левом берегу Днепра

Российские телеграмм-каналы заполнены тревожными прогнозами относительно украинского десанта в Херсонской области. На самом деле, утверждает военный обозреватель Александр Коваленко , там не происходит ничего, кроме неприятного для РФ расползания "серой зоны"

У российских оккупантов произошел ужаснейший экзистенциальный кризис, ведь согласно некоторой информации, СОУ освободили и контролируют маленькое село Пойма, на левом берегу Херсонской области, а также была попытка захода в село Песчановка.

Отмечу, что никаких официальных подтверждений этих событий со стороны Украины не поступало, а потому источниками этой информации пока являются только Z-каналы и другие паникерские российские говорящие головы. И паниковать есть отчего.

Ранее я неоднократно писал об уникальности левобережной Херсонщины и ее "серой зоне", которая живет по своим правилам и неконтролируемо разрастается. Именно из-за того, что комбриг 205-й ОМСБр регулярно отправлял личный состав на возвращение позиций в "серой зоне", разразился прошлым летом у оккупантов скандал. Просто никто из "серой зоны" не возвращался, да и позиции аналогично не возвращались под контроль РОВ.

Сколько комбриг 205-й загубил там личного состава, вопрос интересный, но на данный момент — второстепенный.

"Серая зона", на сегодняшний день, практически подобралась к населенным пунктам и готова их поглотить. А в последние две недели российская авиация как сорвалась, регулярно нанося удары КАБами по правому берегу и "серой зоне" на левом берегу. Так называемые Z-военкоры объясняли это попытками российского командования сорвать какое-то наступление СОУ.

Так неужели поглощение началось? Не знаю, без понятия, но оккупантам есть причины нервничать.

Они в один голос кричат об угрозе по линии Песчановка-Подстепное-Казачьи Лагери-Крынки. И эту линию можно рассматривать как полноценный рубеж, но главное — это то, что она нависает над очень важной логистической артерией 2206, переходящей в трассу М14 на Мелитополь.

Но самое главное то, что Пойма — это село, которое находится на одном уровне с Олешками и менее чем в двух километрах от перекрестка 2206 и Е97.

"Серая зона" на левом берегу Днепра

Кроме того, я всегда отмечал, что ГВ "Днепр", в зону ответственности которой входит левобережье, одна из худших по комплектации и боеспособности во всей зоне БД. Хуже ГВ "Днепр" только ГВ "Оборона Крыма". Кроме того, наиболее боеспособные подразделения на левобережье еще в августе перебросили для усиления Запорожской области, треугольника Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое.

И я не исключаю, что волосы на пятой точке у российского командования седеют не то, чтобы от мысли о каком-то наступлении, а банально даже от проникновения среднестатистической ДРГ.

Ведь "серая зона" подкралась не в результате масштабного наступления, а посредством умеренного и вполне обыденного действия небольших групп соответствующего функционала. И это будет невероятно, если вопрос плацдарма будет решен посредством оперирования малыми группами. Но это лишь мысли вслух, поскольку мне совершенно неизвестно о том, что там сейчас происходит, а у страха, как известно, глаза велики.

Однако, у любой "серой зоны" есть одно постоянное от климатических условий свойство — со временем они меняют свой цвет.

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