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Мнения

Призрак украинского десанта. Как Россия раздувает панику вокруг ситуации на левом берегу Днепра

Российские телеграмм-каналы заполнены тревожными прогнозами относительно украинского десанта в Херсонской области. На самом деле, утверждает военный обозреватель Александр Коваленко, там не происходит ничего, кроме неприятного для РФ расползания "серой зоны"

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 271
Украинский десант, ВДВ, ВСУ
Фото: "Новинарня" | Российские каналы — в тревожном ожидании украинского десанта
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У российских оккупантов произошел ужаснейший экзистенциальный кризис, ведь согласно некоторой информации, СОУ освободили и контролируют маленькое село Пойма, на левом берегу Херсонской области, а также была попытка захода в село Песчановка.

Отмечу, что никаких официальных подтверждений этих событий со стороны Украины не поступало, а потому источниками этой информации пока являются только Z-каналы и другие паникерские российские говорящие головы. И паниковать есть отчего.

Ранее я неоднократно писал об уникальности левобережной Херсонщины и ее "серой зоне", которая живет по своим правилам и неконтролируемо разрастается. Именно из-за того, что комбриг 205-й ОМСБр регулярно отправлял личный состав на возвращение позиций в "серой зоне", разразился прошлым летом у оккупантов скандал. Просто никто из "серой зоны" не возвращался, да и позиции аналогично не возвращались под контроль РОВ.

Сколько комбриг 205-й загубил там личного состава, вопрос интересный, но на данный момент — второстепенный.

"Серая зона", на сегодняшний день, практически подобралась к населенным пунктам и готова их поглотить. А в последние две недели российская авиация как сорвалась, регулярно нанося удары КАБами по правому берегу и "серой зоне" на левом берегу. Так называемые Z-военкоры объясняли это попытками российского командования сорвать какое-то наступление СОУ.

Так неужели поглощение началось? Не знаю, без понятия, но оккупантам есть причины нервничать.

Они в один голос кричат об угрозе по линии Песчановка-Подстепное-Казачьи Лагери-Крынки. И эту линию можно рассматривать как полноценный рубеж, но главное — это то, что она нависает над очень важной логистической артерией 2206, переходящей в трассу М14 на Мелитополь.

Но самое главное то, что Пойма — это село, которое находится на одном уровне с Олешками и менее чем в двух километрах от перекрестка 2206 и Е97.

"Серая зона" на левом берегу Днепра Fullscreen
"Серая зона" на левом берегу Днепра

Кроме того, я всегда отмечал, что ГВ "Днепр", в зону ответственности которой входит левобережье, одна из худших по комплектации и боеспособности во всей зоне БД. Хуже ГВ "Днепр" только ГВ "Оборона Крыма". Кроме того, наиболее боеспособные подразделения на левобережье еще в августе перебросили для усиления Запорожской области, треугольника Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое.

И я не исключаю, что волосы на пятой точке у российского командования седеют не то, чтобы от мысли о каком-то наступлении, а банально даже от проникновения среднестатистической ДРГ.

Ведь "серая зона" подкралась не в результате масштабного наступления, а посредством умеренного и вполне обыденного действия небольших групп соответствующего функционала. И это будет невероятно, если вопрос плацдарма будет решен посредством оперирования малыми группами. Но это лишь мысли вслух, поскольку мне совершенно неизвестно о том, что там сейчас происходит, а у страха, как известно, глаза велики.

Однако, у любой "серой зоны" есть одно постоянное от климатических условий свойство — со временем они меняют свой цвет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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