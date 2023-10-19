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Думки

Привид українського десанту. Як Росія роздмухує паніку навколо ситуації на лівому березі Дніпра

Російські телеграм-канали заповнені тривожними прогнозами щодо українського десанту у Херсонській області. Насправді, стверджує військовий оглядач Олександр Коваленко, там не відбувається нічого, крім неприємного для РФ розповзання "сірої зони"

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 335
Український десант, ВДВ, ЗСУ
Фото: "Новинарня" | Російські канали – у тривожному очікуванні українського десанту
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У російських окупантів сталася найжахливіша екзистенційна криза, адже згідно з деякою інформацією, СОУ звільнили і контролюють маленьке село Пойма, на лівому березі Херсонської області, а також була спроба заходу до села Піщанівка.

Зазначу, що жодних офіційних підтверджень цих подій з боку України не надходило, а тому джерелами цієї інформації поки що є лише Z-канали та інші панікерські російські голови, що розмовляють. І панікувати є чому.

Раніше я неодноразово писав про унікальність лівобережної Херсонщини та її "сіру зону", яка живе за своїми правилами і неконтрольовано розростається. Саме через те, що комбриг 205-ї ОМСБр регулярно відправляв особовий склад на повернення позицій у "сірій зоні", вибухнув минулого літа у окупантів скандал. Просто ніхто з "сірої зони" не повертався, та й позиції аналогічно не поверталися під контроль РОВ.

Скільки комбриг 205-ї занапастив там особового складу, питання цікаве, але на цей момент – другорядне.

"Сіра зона", на сьогодні, практично підібралася до населених пунктів і готова їх поглинути. А в останні два тижні російська авіація як зірвалася, регулярно завдаючи ударів КАБами по правому березі та "сірій зоні" на лівому березі. Так звані Z-військкори пояснювали це спробами російського командування зірвати якийсь наступ СОУ.

То невже поглинання почалося? Не знаю, без поняття, але окупантам є за що нервувати.

Вони в один голос кричать про загрозу по лінії Піщанівка – Підстепне – Козачі Лагері – Кринки. І цю лінію можна розглядати як повноцінний рубіж, але головне — це те, що нависає над дуже важливою логістичною артерією 2206, що переходить у трасу М14 на Мелітополь.

Але найголовніше — те, що Пойма це село, що знаходиться на одному рівні з Олешками і менш ніж за два кілометри від роздоріжжя 2206 та Е97.

"Сіра зона" на лівому березі Дніпра Fullscreen
"Сіра зона" на лівому березі Дніпра

Крім того, я завжди зазначав, що ГВ "Днепр", до зони відповідальності якої входить лівобережжя, одна з найгірших за комплектацією та боєздатністю у всій зоні БД. Гірше за ГВ "Днепр" тільки ГВ "Оборона Крыма". Крім того, найбільш боєздатні підрозділи на лівобережжі ще у серпні перекинули для посилення Запорізької області, трикутника Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате.

І я не виключаю, що волосся на п’ятій точці у російського командування сивіє не те щоб від думки про якийсь наступ, а банально навіть від проникнення середньостатистичної ДРГ.

Адже "сіра зона" підкралася не в результаті масштабного наступу, а за допомогою помірної та цілком буденної дії невеликих груп відповідного функціоналу. І це буде неймовірно, якщо питання плацдарму буде вирішено за допомогою оперування малими групами. Але це лише думки вголос, оскільки мені зовсім невідомо про те, що там зараз відбувається, а у страху, як відомо, очі великі.

Однак, у будь-якої "сірої зони" є одна постійна від кліматичних умов властивість – з часом вони змінюють свій колір.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатись із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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