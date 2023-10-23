Массовая могила под терриконом. Почему Россия несет невиданные потери под Авдеевкой

Под Авдеевкой самым "горячим" местом оказался террикон АКХЗ, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников . На этом участке россияне несут беспрецедентные потери — таких не было с начала войны.

Самая сложная ситуация возле Авдеевки — в районе террикона АКХЗ.

Ситуация такова, что его физически сейчас никто не контролирует. У нас есть огневой контроль.

Любые попытки оккупантов зайти на него и закрепиться заканчиваются мощными прилетами наших кассет по врагу.

Это базовый сценарий последних нескольких дней. Оккупанты заходят на террикон, несут потери и в лучшем случае — отходят те, кто уцелел. Но очень часто отходить некому.

Авдеевка держится... Фото: Facebook

Наше войско также несет потери, потому что такую вражескую орду без этого остановить также невозможно. Нас покидают лучшие.

Но враг теряет столько, что это даже с первыми днями полномасштабного вторжения уже можно сравнивать.

Также продолжаются тяжелые бои за железную дорогу в направлении Степного. Она под нашим контролем, но враг не жалеет техники и л/с, чтобы достичь цели.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник