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Мнения Российско-украинская война

Битва за Авдеевку продолжится. Как складывается ситуация на фронте под Донецком

Военный обозреватель Константин Машовец анализирует ситуацию, складывающуюся на фронтах в Донбассе. Под Авдеевкой Россия продолжает давить, но не имеет сильного продвижения, под Бахмутом вынуждена отступать.

Константин Машовец
Константин Машовец
Военный эксперт
eye 27
ВСУ
ВСУ под Авдеевкой держат оборону
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Южнее г. Бахмут, похоже, противнику таки придется отойти к автодороге Бахмут-Горловка. По крайней мере, на 3-х участках он уже был вынужден отойти от железной дороги, которая едет параллельно и расположена западнее нее.

Где-то примерно 2 суток назад, на участке 1428-го мотострелкового полка территориальных войск (мсп ТрВ) противника по направлению Клещеевка — юго-западная окраина г.Бахмут подразделения противника были вынуждены отходить от полотна железной дороги в сторону города вдоль автодороги, ведущей из Клещеевки в город.

Эта ситуация была вполне обусловлена и предусмотрена. Само стремление противника удержать позиции севернее с. Клещеевки, в низине, после того, как ему не удалось отбить опорные пункты северо-западнее села на высотах с отметкой 220, вообще, представляется, мягко говоря, несколько странным. Ведь, очевидно, передовые подразделения ВСУ, закрепившиеся на этих высотах, получили возможность простреливать боевые порядки 1428-го мсп ТрВ и 102-го мсп противника почти на всю тактическую глубину. Упрямое желание командования противника таки удержать позиции по северной окраине села могло привести лишь к увеличению его потерь и ни к чему больше.

В свою очередь, восточнее Клищеевки, вероятно, подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) 2-го армейского корпуса (АК), были вынуждены отойти от железной дороги еще глубже в сторону с.Одрадовка. Вплоть за пруды, которые расположены восточнее железной дороги. Так же, как и юго-восточнее с. Андреевка почти до карьера.

Более того, по отдельным данным, передовые подразделения ВСУ, действуя уже ЗА железной дорогой, сумели подойти вплотную к северной окраине с. Зеленополье и с. Курдюмовка, что, в свою очередь, достаточно существенно усложняет противнику содержание этих двух н.п. Особенно, учитывая то, что передовые подразделения ВСУ находятся и на западной окраине с. Курдумовка, в районе насосной станции.

Конечно, в ближайшее время противник попытается "восстановить утраченное положение". В этом смысле, стоит ожидать контратак подразделений 57-й омсбр и 51-го парашютно-десантного полка (пдп) противника.

Вероятнее всего, по двум направлениям — от карьера в сторону Андреевки и от Зеленополья вдоль железной дороги также на Андреевку. Кроме этого, в этом контексте стоит отметить, что вполне вероятно, в этой попытке примут участие отдельные подразделения 68-го танкового полка (тп), которые еще сохраняют более-менее приемлемый уровень боеспособности.

В общем, ситуация южнее г. Бахмут явно развивается не в пользу противника. Теперь, после того, как он вынужден сразу на нескольких участках отходить в сторону дороги Бахмут — Горловка, выход передовых подразделений ВСУ к дороге Т-05-13 на участке с. Одрадовка — с. Николаевка Вторая и, скорее всего, южнее с.Опытное, становится ну-у очень вероятным.

Бахмут, ЗСУ Fullscreen
Украинские воины под Бахмутом

Но, в смысле ситуации в самом г. Бахмут, стоит отметить, что даже это гипотетическое событие вряд ли заставит противника оставить сам город (у него хватает альтернативных коммуникаций для всестороннего материально-технического обеспечения своих войск в нем). Тем более, что севернее г. Бахмут (по направлению на г. Соледар) противнику удалось "разрядить" ситуацию.

Поэтому, я бы не переоценивал значение и последствия действий ВСУ южнее г. Бахмут. Особенно, учитывая то, что противник удерживает здесь довольно значительную собственную группировку войск.

На Донецком направлении, в Авдеевском районе обороны ВСУ противник сейчас "озабочен" проблемой закрепления на тех позициях, где ему удалось продвинуться. Это, главным образом, направление с. Красногоровка — с. Степное, чуть южнее — направление на Авдеевский коксохим (позиция "Террикон", которую они не удержали, но по этому направлению имеют определенное продвижение) и направление на с. Водяное — с. Северное.

Также, очевидно, что на северном фасе, судя по всему, противник таки начал вводить в бой отдельные подразделения 21-й омсбр в полосе наступления 114-й омсбр, пытаясь "развить успех". Пока точных сведений о результатах этих действий противника у меня нет, но и без этого было очевидно, что командование противника будет пытаться нарастить свои усилия там, где ему удалось достичь хоть какого-то успеха.

На южном фасе, очевидно, из всех трех участков, где противник смог продвинуться, только в полосе своей 1-й омсбр ему удалось удержать одну позицию по направлению Спартак-Авдеевка (южнее разбитой ресторации "Царская охота"), на двух других (по направлению на Первомайское и Северное) передовые подразделения ВСУ его оттеснили в обратном направлении.

На данный момент, очевидно, командование противника перегруппировывает свои ударные тактические группы 1-го АК. И по моему мнению, попытается еще раз, скорее всего в районе с.Опытное, или попытается перенести свои усилия на участок вдоль дороги Водяное-Тоненькое.

Вероятно, участие в этих попытках примут подразделения 1-й и 9-й омсбр, 111-й и 119-й мсп, вполне возможно в качестве "эшелона разведки успеха" 242-й мсп из состава 20-й мотострелковой дивизии (мсд), ну и "батальонный комплект 1-го АК" в виде — 10-го танкового батальона (тб), 13-й отдельного штурмового батальона "Сомали" и 80-го отдельного разведывательного батальона (орвб) "Спарта".

Также, стоит подчеркнуть, что многочисленные "мсп ТрВ", стрелковые полки (сп) и батальоны (сб) мобилизационного резерва (МР) также отсюда никуда не делись. Первых здесь, по крайней мере, не менее 4-х, а вторых — 5-и.

Поэтому, я не думаю, что после первой неудачи командование противника, "просто так" откажется от "продолжения банкета". Ведь, главная задача — оттеснить ВСУ от окраин г. Донецк — пока не решена.

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