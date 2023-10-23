Массовая могила под терриконом. Почему Россия несет невиданные потери под Авдеевкой
Под Авдеевкой самым "горячим" местом оказался террикон АКХЗ, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников. На этом участке россияне несут беспрецедентные потери — таких не было с начала войны.
Самая сложная ситуация возле Авдеевки — в районе террикона АКХЗ.
Ситуация такова, что его физически сейчас никто не контролирует. У нас есть огневой контроль.
Любые попытки оккупантов зайти на него и закрепиться заканчиваются мощными прилетами наших кассет по врагу.
Это базовый сценарий последних нескольких дней. Оккупанты заходят на террикон, несут потери и в лучшем случае — отходят те, кто уцелел. Но очень часто отходить некому.
Наше войско также несет потери, потому что такую вражескую орду без этого остановить также невозможно. Нас покидают лучшие.
Но враг теряет столько, что это даже с первыми днями полномасштабного вторжения уже можно сравнивать.
Также продолжаются тяжелые бои за железную дорогу в направлении Степного. Она под нашим контролем, но враг не жалеет техники и л/с, чтобы достичь цели.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно