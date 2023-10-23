Масова могила під териконом. Чому Росія зазнає небачених втрат під Авдіївкою

Related video

Найскладніша ситуація біля Авдіївки — у районі терикона АКХЗ.

Ситуація така, що його фізично зараз ніхто не контролює. У нас є вогневий контроль.

Будь-які спроби окупантів зайти на нього та закріпитися закінчуються потужними прильотами наших касет по ворогу.

Це базовий сценарій останніх кількох днів. Окупанти заходять на терикон, несуть втрати і в найкращому випадку — відходять ті, хто вцілів. Але дуже часто відходити нікому.

Авдіївка тримається... Фото: Facebook

Наше військо також несе втрати, бо таку ворожу орду без цього зупинити також неможливо. Нас покидають найкращі.

Але ворог втрачає стільки, що це навіть з першими днями повномасштабного вторгнення вже можна порівнювати.

Також тривають важкі бої за залізницю у напрямку Степного. Вона під нашим контролем, але ворог не жаліє техніки та о/с, щоб досягнути мети.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо