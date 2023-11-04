Нет запретной пищи. Почему строгое "здоровое питание" может привести к депрессии
Многие считают блины несовместимыми со здоровым питанием. Но если все делать правильно и с настроением, это вкусное блюдо, наоборот, украсит и разнообразит ваши выходные, уверяет кардиолог Наталья Цыганкова.
Бабушка + блины = это выходной!
Как это?! Уже слышу суровое негодование, это же не полезно!
Правила, дорогие мои, существуют для того, чтобы их иногда нарушать.
Действительно, блины — это не очень полезно, но ведь это очень вкусно!
Тем более, приготовленные в выходной день с большим желанием и любовью для внука.
Нет запретной пищи, и если строго выполнять все рекомендации по здоровому питанию, то можно и в депрессию впасть.
Главное:
- считать калории, и если уж на завтрак блины, то на вечер овощное рагу;
- режим питания — он у каждого свой, кому-то достаточно 2-3 раза в день, а кому-то необходимо и 4. Все зависит от вашей физической активности и энергозатрат;
- чем больший промежуток времени без какой-либо еды (пить можно и нужно, но без подсластителей), тем лучше.
Всем мирных светлых выходных и вкусного!
PS: для блинов я использую 2/3 кукурузной муки и 1/3 пшеничной, а еще можно и из гречневой приготовить, если есть проблема с глютеном.