США не помогут. Как удержать Россию от нового нападения после войны

Те в Европе, кто действительно заботится о будущем Украины, должны быть готовы предоставить войска, которые будут размещены вдоль"линии соприкосновения", как только нынешние боевые действия закончатся. Так видит картину гарантий безопасности политический обозреватель Далибор Рохач в колонке для Spectator.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, обманутая дружественным Кремлю дуэтом пранкеров, высказалась от имени многих, когда призналась в своей "усталости" от войны на Украине. Но есть и плохие новости для всех европейцев, "уставших" от конфликта. Настоящая работа Европы начнется только тогда, когда нынешняя война на истощение в конечном итоге завершится более или менее статичными линиями, с формальным перемирием или без него.

Предстоящая задача будет включать не только физическую реконструкцию, бюджетную поддержку или приближение Украины к членству в ЕС. Гораздо важнее то, что это будет включать в себя обеспечение стабильности любого формального или неформального урегулирования, возникшего в результате войны.

Перспектива значительного присутствия США в послевоенной Украине остается такой же отдаленной, как и ее членство в НАТО.

К сожалению, реальность такова, что помощь США Украине становится все более жесткой политической рекламой, особенно под руководством нового спикера Палаты представителей, республиканца из группы MAGA Майка Джонсона. Даже если большая часть военной "помощи" США Украине будет потрачена на пополнение арсенала Пентагона новыми системами вооружений американского производства, миру повезет, если он увидит хотя бы один скромный дополнительный законопроект, действительно предназначенный для Украины. Как только боевые действия прекратятся или даже станут менее интенсивными, политические аргументы в пользу поддержки обороны Украины или ее бюджета за счет ресурсов США станут невозможными.

Соединенные Штаты также не окажут большой помощи во вступлении Украины в ЕС. Что еще более важно, это, вероятно, не поможет стране завершить внутренние реформы, необходимые для вступления, которые сделают Украину будущего похожей на Эстонию или Польшу.

Наконец, что, возможно, еще более пугает Киев, маловероятно, что Соединенные Штаты придут, чтобы гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины — если только это не примет форму еще одного бесполезного "Будапештского меморандума". На саммите НАТО в Вильнюсе в этом году администрация Байдена не проявила особой заинтересованности во вступлении Украины в альянс, который обеспечил бы достаточный сдерживающий фактор для будущих атак России. Если Дональд Трамп будет переизбран, расширение НАТО станет еще менее вероятным — на кону может оказаться будущее самого альянса.

Возможно, полностью вооруженная Украина сможет сдержать будущие российские вторжения, а может и нет. Если Россия восстановит и модернизирует свои вооруженные силы и осуществит милитаризацию всей своей живой силы (чего Кремль до сих пор избегал), у нее вполне может возникнуть соблазн дать путинской завоевательной войне второй шанс.

Какие варианты остались? После окончания Корейской войны в 1953 году Соединенные Штаты сохранили значительные силы на юге для сдерживания агрессии Северной Кореи. Спустя семь десятилетий в стране все еще дислоцируются почти 30 000 американских солдат. На протяжении всей холодной войны сотни тысяч военнослужащих США и их союзников были размещены в Западной Германии (в конце 1950-х годов численность американских войск насчитывала 400 000 человек), чтобы сдерживать советскую угрозу.

Трудно ожидать от США военного присутствия в Украине для обеспечения ее безопасности Фото: U.S. Army

Если Украина не вступит в НАТО сразу после окончания нынешней войны, для Киева вполне разумно выдвигать аналогичное требование к своим западным партнерам в качестве предварительного условия любой формы прекращения огня. Альтернатива, при которой европейцы и американцы сохраняют уклончивость, фактически сигнализирует Украине, что в будущем конфликте она останется одна.

Конечно, перспектива значительного присутствия США в послевоенной Украине остается такой же отдаленной, как и ее членство в НАТО. Однако европейских соседей Украины глубоко волнует вопрос, станет ли нынешняя война из-за Украины последней или нет. Что именно они готовы сделать, чтобы эта европейская война положила конец всем войнам, является полезной проверкой всех европейских размышлений о стратегической автономии континента.

Чтобы война закончилась, Украине потребуются ощутимые международные гарантии. Для этого придется иметь на своей территории крупные многонациональные силы, в число которых, вероятно, войдут, среди прочего, Польша, Великобритания, Германия и Франция. Учитывая нынешнюю политическую траекторию Америки, ожидать, что она сыграет центральную роль после нынешней войны, откровенно нереально.

Необходимость сдерживания остается актуальной независимо от того, как и когда завершатся нынешние боевые действия. Даже если украинцам удастся полностью вернуть свою территорию силой, вполне возможно, что Россия сможет снова вторгнуться в любой момент по своему выбору — она уже сделала это однажды.

Те в Европе, кто действительно заботится о будущем Украины, должны быть готовы предоставить материальную поддержку и войска постоянным многонациональным силам, которые будут размещены в Украине вдоль будущей "линии соприкосновения", как только нынешние боевые действия закончатся. Чтобы оно было эффективным, эта сила должна насчитывать как минимум несколько десятков тысяч военнослужащих.

Те в Европе, кто "устал" от войны, должны понимать, что тяготы, связанные с поддержанием любого предстоящего мира, будут не менее утомительными. Тем не менее если Кремль не будет эффективно сдерживаться от будущих вторжений в Украину, обычные европейские тонкости — переговоры о вступлении в ЕС, внутренние институциональные реформы или инвестиции в инфраструктуру — будут мало полезны украинцам.

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