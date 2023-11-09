Российские жертвы, бессмысленные и беспощадные. Что происходит под Авдеевкой прямо сейчас

Под Авдеевкой ситуация для российской армии практически не развивается, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников . Она имеет незначительное продвижение по километру-полтора в сутки, но ради этого приносятся колоссальные жертвы.

Авдеевка.

Ситуация остается тяжелой. Бои не утихают ни на минуту.

Враг прогнозируемо пытается мощно атаковать в сторону Северного с целью охвата поселка с двух сторон. Но по факту, ему приходится штурмовать в лоб, ведь на флангах он постоянно терпит неудачу.

Так же в лобовую враг пытается прорвать нашу оборону в направлениях Степного и АКХЗ.

За неделю имел небольшие успехи относительно масштабов наступательных действий, продвинувшись до 1-1,5 км в зависимости от участка.

При этом враг несет просто огромные потери. И сейчас интенсивность штурмов из-за этого начинает снижаться. Но они пока держат резервы и не вводят их в бой.

Возникает некая патовая ситуация, когда л/с и техники не хватает, а задачи выполнять нужно, и при этом резервы не бросают в бой.

Украинские воины идут в бой

Все это заставляет врага принимать сложные решения:

введи резервы сейчас — потом они истощатся быстрее, чем будут выполнены задачи;

введи резервы потом — оперативно-тактическая ситуация ухудшится, и цели можно вообще не достичь.

Что они выберут, покажет время.

А пока оккупанты штурмуют мясными волнами и выстреливают очень много БК, так что не совсем и чувствуется это снижение интенсивности.

Нашим воинам удается стойко держать определенные рубежи.

Авдеевка — это Украина! Была, есть и всегда будет!

Враг должен окончательно сломать о нее свои зубы. Другого пути нет.

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