Проблема не в тревогах, а в "Кинжалах". Как следует бороться с частыми взлетами МиГов

Постоянные многочасовые полеты МиГов сделали актуальной проблему воздушных тревог. Но, как считает эксперт Дмитрий Золотухин , это борьба со следствиями, а не причиной — а причиной являются гиперзвуковые удары, точнее, их угроза.

Проблема "Кинжалов" С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Хайп, поднятый в соцсетях, который конвертировался в заявление верховного главнокомандующего на Ставке о необходимости "шото решать", касался, прежде всего, не гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и не ее носителя МиГ-31К, а последствий их применения — объявления длительных тревог по всей Украине.

Спикеры и блогеры в соцсетях предлагали бороться с последствиями проблемы — то есть тревогами, путем их цветовой дифференциации.

2. Ни одна проблема не решается на том уровне, на котором она идентифицируется. Нам фактически предлагают что-то сделать не с гиперзвуковыми ударами и их угрозами, а с тревогами, которые вызваны этими угрозами.

Отсюда мы получаем два последствия:

с источником проблемы ничего не происходит, потому что мы над ним не властны, а пытаемся решить что-то с последствиями;

враг знает, что общественное недовольство и экономические проблемы являются нашей артикулированной проблемой, и теперь будет использовать полеты МиГ-31К для именно таких дестабилизирующих действий, которые будет сопровождать информационными вбросами.

То есть, продолжительность полетов МиГ-31К с дозаправками является специальной операцией по блокированию экономики Украины.

3. Поскольку МиГ-31К является источником неопределенности и угрозы, то сколько бы мы ни нашли вариантов борьбы с последствиями, тот, кто контролирует неопределенность, сможет, путем дешевых и незначительных изменений, нивелировать всю нашу работу по борьбе с последствиями.

4. Что может быть реальным влиянием на причину проблемы?

диверсии на объектах, обслуживающих взлет МиГ-31К — не очень вероятно, из-за сложности и возможности перебазирования самолетов;

нанесение более мощных ударов по российской инфраструктуре в ответ на пуски "Кинжалов" — не очень вероятно, из-за запрета делать это со стороны США и отсутствия достаточно мощных средств;

публичное и законодательное признание того факта, что жизнь человека больше не является для государства Украина высшей ценностью и выход из ряда международных хартий по правам человека, чтобы задекларировать: теперь "если прилетит — то прилетит", а нам надо ВВП поднимать.

На месте Кабмина и МОУ, на которых верховный главнокомандующий сбросил ответственность разрабатывать идеи, я бы ответил, что в данной ситуации — это не реально, если верховный главнокомандующий не сможет сам повлиять на причину проблемы через международные переговоры со своими партнерами.

А на уровне последствий проблемы — это будет не решение, а терапия хайпа в соцсетях. Потому что, по сути, ничего не изменится.

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