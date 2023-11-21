Тяжелее, чем ампутация. Что чувствуют бойцы, пережившие контузию на фронте, и чем им помочь

Контузию, или акубаротравму, военнослужащий ВСУ Александр Карпюк воспринимает как одно из самых тяжелых ранений. Он описывает свои ощущения от ее последствий и призывает быть внимательными к бойцам, которые оказались в такой ситуации.

Контузия.

Это пост об акубаротравме, просто для понимания проблематики. Потому что с большим количеством ампутантов, у нас есть еще большое количество контуженых, о которых почему-то не принято вспоминать.

Поэтому просто дополню картину своим опытом.

У меня есть приятель, военный, в 2014 году он получил несколько довольно крепких контузий. Вышел из окружения. Иногда терял сознание неожиданно, иногда его накрывала эпилепсия. Неожиданно, это когда ты с ним идешь по улице, и вдруг он начинает просто медленно падать, а ты его ловишь, чтобы он голову об асфальт не разбил. Неожиданно. И я был готов к этому.

Плохой сон, головные боли, вспышки гнева. Он адаптировался. Смог жить дальше.

Я не понимал этого, относился к контузии как к цефалгии. Потом сам получил легкие контузии уже в АТО/ООС, но они были слабыми и на качество жизни особо не повлияли.

Все изменило начало 2022 года. Под Киевом мы участвовали в одной операции, и там рядом сильно шваркнуло. Ну как, сильно. Настолько сильно, что вместо "На пороге смерти перед глазами проносится вся жизнь" этот флешмоб заменила тогда единственная мысль до потери сознания, и эта мысль была "мне п@&дец".

Очухался, пришел в сознание, даже в полупаморочном состоянии доехал до дома и отключился. Проснулся, узнал, что у меня еще и все идет к воспалению легких (лежать часами на асфальте/бетоне при минусовой температуре — не очень добавляет здоровья), начал закидываться лекарствами. Но мозг неожиданно начал жить своей жизнью.

Я просыпался с головной болью и засыпал. Иногда трудно было вспомнить где я, или последние события. Имя и фамилии людей вообще, такое ощущение, что стерли ластиком. Иногда мозг очень ярко и неожиданно транслировал какие-то события многолетней давности, при этом непонятно, зачем тебе эта информация, если ты не можешь вспомнить имя соседа, или свой номер телефона, или госномер своей машины. Потом неожиданно начал подбрасывать эмоции.

Началась паранойя. Мысли, что это состояние — навсегда. Через пару дней я встал и пошел к побратимам (они базировались рядом), как раз они только вышли из Мощуна, там было, что обсудить. Помню, как я старался демонстрировать, что у меня все хорошо, я в адекватном состоянии. Сейчас уже понимаю, что боялся признаться самому себе, что со мной, возможно, все очень не ок. Эти мысли нагоняли все большую паранойю.

Со временем состояние улучшилось. Сумбур мыслей отошел, голова начала болеть на погоду и магнитные бури, ну и память...а хз в каком она состоянии, очень сложно уже сравнивать.

Но какие последствия могут быть от контузии — я прочувствовал это на своем опыте. И могу сказать, что это большая проблема, потому что мозг — он очень хрупкий, только столкнувшись с травмой, мы понимаем, насколько. В Украине сейчас сотни тысяч людей с акубаротравмами разной степени тяжести. И помочь им крайне сложно уже.

Когда-то, как, наверное, у большинства людей, которые были вынуждены периодически выходить в "серую зону", я боялся подрыва. Остаться ампутантом без ноги.

После этого случая я понял, что самая большая потеря — это потеря мозга. Когда ты не контролируешь свой мозг — это очень страшно.

Поэтому, когда вы увидите человека, который после тяжелой контузии — просто знайте, что даже когда он выглядит со стороны здоровым, возможно, даже в это время он борется со своими внутренними демонами для того, чтобы хотя бы выглядеть адекватным в обществе.

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