Путин — в дискомфорте. Почему России не выгодна война на истощение
Число россиян, которые негативно воспринимают войну, растет, но не становится критическим, пишет Вадим Денисенко. При этом Путин чувствует себя некомфортно в условиях долгой войны и вряд ли захочет ее затягивать.
Почему Путину важно закончить войну до выборов в США. Взгляд со стороны России.
Как бы это парадоксально не звучало — Россия (Путин) не хочет, а может, даже и боится войны на истощение. Хотя всему миру Путин демонстрирует, что готов к этой войне.
В течение последних двух недель целый ряд российских либералов (и не только) выдали псевдосенсационную новость, что в России количество тех, кто хочет войны, и тех, кто не хочет войны, впервые поменялись местами — и теперь преобладают те, кто против. Действительно, социологические опросы это показывают, но они это показывают не с осени, а с весны 2023 года (я базируюсь на тех исследованиях, которые делал и делает Институт Будущего).
Правда, мы должны понимать, ядро активных сторонников войны составляет 10-12% россиян, а последовательных "не сторонников войны" (именно так их можно называть, а не противники войны), составляет примерно 20%. И эти значения остаются практически неизменным, как минимум, последние полгода. И разделение россиян по категории за/против войны является условным и не совсем правильным.
Российское общество еще с периода до 24.02.22 делилось исключительно по возрастной категории 18-30 и все остальные (это реально две разные России, хотя даже в возрастной категории 18-25 чуть более 25% являются сторонниками войны).
Что действительно произошло за последние полгода, так это начало сдвига поколения 30-50 в сторону не столько "антивойна", сколько "что-то не так, но я еще боюсь об этом говорить". Пока мы можем лишь констатировать, что в этом поколении, по определенным признакам, может вызреть недовольство. Причина этого недовольства проста — война и ухудшение жизни начинают складываться в один пазл, и все это на фоне неопределенности с картиной будущего. Пока они еще не начали думать настолько далеко, чтобы связать войну с отсутствием будущего своих детей, и это тот информационный резерв, который есть у всех нас.
При этом не надо переоценивать уровень ухудшения жизни в РФ. Последние исследования показывают, что 18% говорят, что их жизнь не ухудшилась. 40%, что материальное положение не изменилось, 42% говорит, что стало хуже жить. Однако, тех кто жалуется на то, что не хватает на еду и лекарства — только 15%. Но даже эти цифры важны — именно поколение 30-50 является ядром этого ухудшения, и все, что мы видим в российском бюджете на 2024 год, показывает, что дальше будет хуже.
Но здесь мы подходим к одному из важнейших моментов: кто бы что ни говорил, но в российском обществе сейчас существует определенный консенсус объединения вокруг не очень популярной войны. И этот консенсус может быть деформирован только тремя вещами: временем (вся информация работает по накоплению), отсутствием побед российской армии и ухудшением жизни. Каждый из трех факторов может сыграть самостоятельно, но кумулятивный эффект, конечно, самый важный.
Относительно времени здесь все понятно. Что касается побед (Авдеевка, Купянск, Бахмут), то для Путина сейчас — это альфа и омега, с одной стороны, учитывая выборы, а с другой, исходя из перспективы ухудшения бюджетных возможностей, начиная с июня-сентября 2024 года. Все излишки бюджета идут исключительно в войну, удержать курс рубля, минимальный рост цен до выборов власть может. Она это сможет сделать это еще пару месяцев после выборов, но дальше нужно будет отпускать рубль и делать непопулярные вещи с перспективой неограниченной во времени войны. И эти вещи, при определенных стечениях обстоятельств, могут стать угрозой для режима.
Есть и другая сторона медали — пока существует война, считается, что российские власти могут отбрасывать экономическое благосостояние населения на второй план. И пока это абсолютно правда. Правда, есть одно "но". Репрессивный аппарат готов к минимальным выступлениям, но, как показал Пригожин и Дагестан, серьезные вызовы ФСБ, Росгвардия, полиция — пропускают.
Есть еще один аспект — психотип Путина. Он не любит и боится долгих войн. В этой ситуации он чувствует себя некомфортно. Его тактика всегда одна: поднятие ставок — блицкриг — стадия успокоения — месть с оттяжкой во времени. Да, он умеет ждать. Но ждать в состоянии относительного спокойствия. И поэтому, нынешнее состояние для него явно дискомфортно. Хотя этот момент не стоит переоценивать. Дело в том, что компенсатором сейчас стал абсолютный паралич элит. Если в начале войны был определенный паралич самого Путина и даже появление коллективного Путина, то после Пригожина Путин понял: сговора элит нет, конкуренции не существует и он может (а реально — должен для своего же сохранения) начать снова стравливать элиты. И он начал это делать. А убийство Пригожина открыло ящик Пандоры: Путин пообещал Пригожину жизнь и, едва ли не впервые на внутреннем поле, не сдержал данное слово.
Но при этом всем, экономическая ситуация такова, что на середину-конец следующего года большинство граждан РФ начнет говорить об ухудшении уровня жизни (спасти смогут только космические цены на нефть). И Путин (его ближайшее окружение) боятся этого момента.
Есть еще один важный аспект: желание стать третьим на переговорах США — Китай. Пока, экономическая зависимость от Пекина (об этом будет отдельный доклад в следующий вторник), полная конфронтация с США и главное, невозможность ничего показать в конвенционной войне и техническое отставание российского ВПК не дают Путину даже надежды на возможность стать третьим (виртуальный саммит в Индии, между прочим, это очень четко показал). Собственно, этот аспект является одним из определяющих для возможных, (исходя из сегодняшнего дня) временных рамок войны.
Подытоживая все это, мы должны понимать несколько вещей:
- Для Путина крайне нежелательно затягивание войны с экономической точки зрения и ввиду ухудшения жизни
- Для Путина желательно закончить войну до прихода Трампа. Трамп как "посредник" ставит крест на перспективах России стать третьей с Китаем и США. Китай пока самоустраняется от посредничества, но тоже захочет сыграть эту игру.
- Военная экономика РФ развернута, она может существовать долго при сохранении нынешней системы власти, но она исчерпала (почти исчерпала) потенциал для роста (нет людей), а значит, после пика 2023 года возможен спад во второй половине 2014-2025гг.
Резюмируя, мы с большой долей вероятности можем допустить, что Путин поставил перед собой две реперные точки: взятие хоть чего-то (желательно Авдеевка) до 17.03.2024 (день выборов). Вторая реперная точка — август-сентябрь 2024 года переговоры о приостановлении войны до выборов в США.
Я напомню о трех факторах деформации военного консенсуса в РФ: время, отсутствие побед на фронте и ухудшение жизни. Путину нужна какая-то победа и перспектива для людей меньше, чем бесконечность (сейчас, между прочим, большинство россиян считают, что война закончится в 2024 году). В то же время, если не удастся ничего сделать до осени, существует высокая вероятность, что война продлится весь 2025 год. И главная причина — Путин боится стать объектом политики США и Китая.
PS. Хочу отдельно еще раз подчеркнуть — это базовый сценарий и здесь расписана исключительно российская логика. Другие сценарии также возможны.
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