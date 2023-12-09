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Прощайте, книги! Как эволюция убивает в людях желание читать, играть, смотреть кино

Уровень чтения сейчас падает и у детей, и у взрослых, и большинство из нас сейчас читает значительно меньше, чем раньше, отмечает журналист Виктор Трегубов. Просто так изменилась жизнь, что найти пару часов на чтение становится все труднее

Виктор Трегубов
Журналист, военнослужащий ВСУ
Где найти два спокойных часа на книгу?

Я вам сейчас одну вещь напишу, а вы мне скажете, что это уже давно проговорено и вообще неправда. Но.

По моему глубокому убеждению, уровень чтения сейчас падает у всех. И у детей, и у взрослых. И большинство из нас сейчас читает значительно меньше, чем раньше. И это ожидаемо. Потому что, понимаешь, эволюция.

Просто в последнее время слишком много информационных потоков требует нашего одновременного внимания. Это создает уже не клиповое мышление, а что-то вроде параллельного. Когда мы говорим: "Я сейчас читаю меньше, потому что война и стресс" — это, чаще всего, означает: "Я сейчас читаю меньше, потому что не имею возможности на два часа погрузиться в книгу". Потому что двести телеграмм-каналов, тревоги, сообщения, другие мысли. Даже если всего этого нет, а вы где-то в горах, вы уже настолько к этому привыкли, что ваш мозг так работает. Вам просто трудно расслабиться и сосредоточиться.

Я ловлю себя на мысли, что мне стали менее интересны компьютерные игры — даже в те моменты, когда есть время и должно быть вдохновение. А это мое хобби на протяжении едва ли не всей сознательной жизни. Причем менее интересны стали именно те, которые требуют непрерывного и долгого внимания. Исключение — те, которые могут "затянуть" настолько, что перебивают тревожность. Мне все труднее смотреть двухчасовое кино, проще что-то сериального формата. Лекция? Давайте разобьем на отрезки от получаса до 45 минут, потому что я или усну, или начну отвлекаться на телефон. Все плохо.

Но это "плохо" — это нормально в этих условиях.

Так чего ожидать от детей, которые в этих условиях уже растут? У которых опыта "весь день в книге", "все сутки во втором Фолауте" и даже "Семь самураев без перерыва" просто не было?

Вот и все.

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