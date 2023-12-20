Три варианта будущего без помощи Запада. Как могут развиваться события на фронте в 2024 году

Военный аналитик Александр Коваленко считает полное прекращение западной помощи почти невероятным событием. Но на всякий случай рассматривает три сценария, которые возможны в этом случае - чтобы подготовиться к любым неприятностям.

В последние дни ряд западных изданий и аналитиков наперебой стал публиковать материалы, посвященные перспективам Украины в войне с Россией в случае прекращения помощи от западных партнеров. Нечто подобное мы уже могли видеть накануне полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, и после самого вторжения, когда Украине давали 96 часов на удержание российской армии, затем срок увеличился до нескольких недель и более поздних прогнозов — до месяца.

Ни один из них не подтвердился. Украина второй год не только успешно сдерживает российские войска, но и смогла сделать немыслимое для многих аналитиков — освободить часть оккупированных территорий. С другой стороны, сейчас ситуация несколько иная и на этом фоне есть как положительные версии развития событий, так и абсолютно апокалиптические, похожие на те же 96 часов и несколько недель.

Положительный сценарий

Если рассмотреть позитивные сценарии, то в основном они базируются на том, что за время войны украинская армия смогла захватить гораздо больше российской техники, чем ей поставили западные партнеры. В Украине даже существует такая шутка, что главным партнером Украины по ленд-лизу оказалась российская армия.

И действительно, согласно только с верифицированными, подтвержденными документально (фото и видео), данными, Силы обороны Украины (СОУ) затрофеили более 2 900 единиц российской техники. Отмечу, что верифицированные данные — это не фактические, и они всегда сильно отличаются в меньшую сторону.

Например, только российских танков украинские войска захватили 597 единиц, в том числе самые современные Т-90. В Украине сформирована целая рота из танков Т-90 модификаций А/АК/С/М "Прорыв". Боевых бронированных машин (ББМ) было захвачено более 800 единиц! И так далее...

Но в этом радужном сценарии есть очень важный нюанс, а именно — подавляющая часть трофейной техники требует ремонта, порой с заменой уникальных запчастей, изготавливаемых только в России, а также боекомплекта. Поэтому в реальности только определенная часть трофейной техники быстро пополнила состав СОУ, другая часть — через некоторое время, а какая-то часть так никогда и не сможет быть использована по назначению. А потому трофейную компоненту не следует переоценивать и придавать ей значение, сравнимое с поставками западной техники.

Негативный сценарий

Негативные сценарии, с которыми сейчас можно ознакомиться, совершенно оторваны от реальности еще больше, чем позитивные. В них говорится об очень быстром падении обороны Украины и захвате территорий в предельно сжатые сроки. Но дилемма заключается в том, что в большинстве случаев эти сценарии проецируются на наступательные возможности российских оккупационных войск по состоянию на февраль-март 2022 года, без учета значительного ухудшения этих показателей на сегодня.

Россия в войне против Украины потеряла свой наступательный потенциал. Если в 2022 году российские войска наступали на Киев группировкой в 40 тысяч с территории Беларуси, через Черниговскую, Сумскую и Киевскую области, и смогли дойти до столицы Украины, то сейчас группировка более чем в 40 тысяч второй месяц пытается окружить маленький городок Авдеевка, до которого от линии соприкосновений (ЛБЗ) нужно было преодолеть от 1,5 до 2,5 км.

Даже с учетом уменьшения боеспособности СОУ у россиян качественно эти показатели уже не изменятся, и они отнюдь не позволят им продвигаться вглубь территории Украины так же быстро, как два года назад.

А потому все же более реальный сценарий событий, при прекращении поддержки Украины партнерами, выглядит несколько иначе.

Реалистичный сценарий

Прежде чем описать более реалистичный сценарий, я отмечу, что даже он не будет соответствовать действительности. Почему? Потому что поддержка партнерами Украины полностью никогда не прекратится, могут возникнуть временные задержки, но не полное замораживание поставок. Однако рассмотрим такой вариант. Сейчас российские войска применяют преимущественно пехотную компоненту в наступлении. Это обусловлено недостатком механизированной компоненты и ее штатным дефицитом. То есть, если говорить о наступлении россиян по вышеупомянутому сценарию, то оно будет осуществляться так же, как и по всей ЛБЗ.

Украинская армия при отсутствии поддержки партнеров будет пропорционально снижать количество артиллерийских выстрелов в сутки с 5-7 тыс. до 1 тыс. и меньше. Собственное производство боеприпасов сможет позволить держать этот уровень, но не обеспечит всех потребностей артиллерии в обороне. Это позволит российским войскам, даже превалирующей пехотной компонентой, но более результативно проводить наступление.

Также важно уделить внимание тому, что на протяжении всего 2023 года СОУ регулярно получали от партнеров номенклатуру средств, которые практически не использовались. Речь идет о ПТРК Javelin, противотанковых NLAW и AT-4 и других. Кроме того, продолжалось производство высокоэффективного украинского ПТРК "Стугна-П" и ПТУР к нему.

Но все эти средства были вытеснены из ЛБЗ дронами, которые стали проклятием для российской техники. Можно говорить о достаточных запасах этих средств, накопленных для ведения боя, как на близких, так и средних дистанциях с российской техникой. То есть проблемы для механизированной компоненты российских войск, даже при снижении концентрации артиллерийского огня, как были, так и останутся.

Однако сдерживание наступления российских войск будет поставлено под вопрос, и оборонительный потенциал СОУ ожидаемо снизится. Основными опорными рубежами станут не линии обороны, а естественные препятствия: реки, озера, районы с контролем СОУ господствующих высот, лесные массивы, а также населенные пункты с плотной низкой и высокоэтажной застройкой.

Российское командование и в дальнейшем будет стремиться, прежде всего, выйти на административные границы Луганской и Донецкой области, а также развивать наступление в Харьковской области и с перспективой выхода в Днепропетровскую область. Но с учетом ограниченных возможностей россиян по продвижению их пехотной компоненты и при неизменно высоких потерях в личном составе, выход на Славянск и Краматорск, как и на левобережье реки Оскол по линии Лиман-Боровая-Купянск, может занять от полугода до года активных наступательных действий.

Выход россиян на правый берег Херсонской области при таких условиях маловероятен, однако будет поставлен вопрос о пребывании на левом берегу подразделений СОУ, которые в последнее время расширили плацдарм вдоль побережья. Этот плацдарм будет оставлен.

В Запорожской области будет потеряна контролируемая зона в районе Вербового-Роботино, достигнутая по результатам летнего наступления. Это может побудить россиян к более активным действиям в области, и российская группа войск "Запорожье" развернет наступление на Орехов и Гуляйполе. Однако дойти до самого Запорожья им не хватит ресурса, с учетом сложившихся в регионе линий обороны и рубежей.

Как бы там ни было, а отсутствие помощи от международных партнеров крайне негативно скажется на ситуации в зоне боевых действий, и в течение года Украина потеряет ряд территорий на востоке и юге страны. Это может усилить позиции России на геополитической арене, и Москва на фоне продвижения своих войск развернет беспрецедентную кампанию по принуждению Украины к переговорам на российских условиях.

Фактически, отсутствие помощи от партнеров лишит Украину возможности формировать силы для контрнаступательных операций, а оборона будет менее надежной из-за отсутствия полного спектра необходимых средств. В свою очередь, из-за преобладающей пехотной компоненты российские войска будут нести стабильно высокие потери, что заставит их проводить регулярные перегруппировки и доукомплектование подразделений, что также будет влиять на темпы их продвижения, которое, если говорить о планах захвата всего левого берега, может занять годы.

Но опять же, повторюсь, такой сценарий возможен исключительно при полном отсутствии помощи от Запада, а это невероятный вариант, о котором в основном мечтают российские пропагандисты, но совсем не соответствует государственным интересам как США, так и Европейского союза. Однако его рассмотрение заранее позволяет Генштабу ВСУ и военно-политическому руководству подготовить план соответствующих действий на случай гипотетического кризиса.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник