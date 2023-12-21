Правда о миллионе дронов: в чем главная проблема использования боевых беспилотников

Миллион дронов — в этих цифрах нет ничего космического, отмечает военный эксперт Александр Карпюк . Но, по его наблюдению, сейчас вопрос стоит не столько в количестве, сколько в стандартизации и боеприпасах.

Миллион дронов.

Вижу много критики от людей за эту фразу, но в основном, в этих цифрах нет ничего космического.

Миллион дронов (если брать фпв со средней стоимостью 500 баксов за штуку) — это 500 миллионов долларов за 12 месяцев, или 41,6 миллиона долларов в месяц.

Это около 83 тыс. фпв в месяц.

Напоминаю, один снаряд 155-мм калибра стоит около 3.5 тысячи баксов. И нам их нужны сотни тысяч, даже миллионы.

Одна бригада в активной фазе боевых действий использует 500-600 фпв в месяц. Это минимум. Некоторые тысячу в месяц, когда полная срака, ты можешь под сотню фпв несколькими экипажами увалить за день, были бы у нас еще тепловизионные фпв, эта цифра могла бы быть еще больше.

Если брать тот факт, что это направление будет только развиваться и эволюционировать — то эти цифры уже не считаются чем-то невероятным. Не учитывая тысячи других дронов, от мавиков и аутелей до крыльев и коптеров-бомберов, которых в общем количестве меньше надо, чем фпв, но цифры там тоже немаленькие.

То есть миллион дронов для человека, который видит весь оборот дронов на фронте — не является фантастическим количеством. Или неподъемным. Особенно, если часть этих дронов тебе надо держать в резерве.

Но.

Дьявол всегда в нюансах.

Сейчас вопрос стоит не столько в количестве, сколько в стандартизации и боеприпасах.

Платы инициации боеприпасов до сих пор делают по гаражам. И так как "какая плата надежная, а какая нет" высчитывается методом проб и ошибок, то при этом иногда гибнут инженеры.

Стандартизированных боеприпасов на 7 и 10 раму до сих пор нет. Со сбросами такая же проблема, на все — один ПТАБ.

Опять гаражное производство, и там где оно некачественное — гибнут люди.

До сих пор нет единого согласованного комплекта с наземной станцией и дополнительным оборудованием для пилотов. Пилоты, как правило, сами докупают оборудование, усилители, экран штурмана и прочее.

Непонятно, какое количество фпв с дневной камерой и с тепловизионной камерой надо закупать, чтобы иметь достаточно инструментов на оба времени суток.

Заказ на фпв на цифровой связи (а это наше будущее) и с системой захвата цели до сих пор не размещен. Что намекает на то, что цифровые фпв и фпв с захватом цели у россиян появятся раньше, чем у нас, уже есть пример с тепловизорами на фпв.

Про дроны-ретрансляторы для фпв я вообще молчу.

Как и о том, как контролирующие органы взяли за практику кошмарить такие производства, и на них до сих пор нет никакой управы. Надо, наверное, петицию написать, чтобы этим всем сыскарям/следакам, которые живут и сейчас по принципу "надо под Новый год трясти бизнес, я же не буду в новом году на старой модели БМВ как лох ездить?", начать тоже вручать повестки.

И это только фпв. В которых я не очень прям спец, если честно. Но по крыльям я могу расписать еще большую простыню...

Мы никогда не передавим РФ ресурсной базой и количеством. Мы в этой войне имели успехи с помощью более эффективного использования средств.

Наращивание количества дронов без правильной стратегии использования — это не путь победы.

Поэтому критики по "миллиону дронов" от меня не будет, сейчас все производители дронов очень масштабируются, можетЮ это и реальная цифра.

Но вот по другим вопросам хотелось бы эволюции.

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